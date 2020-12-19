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Spor Honda Racing Thanks Day
Spor

Honda Racing Thanks Day

Honda Üst Yöneticisi (CEO) Takahiro Hachigo: - "Ekimde 800. World Grand Prix'imizi kazandık. Honda bu eşi görülmemiş dönüm noktasını 61. yılından başardı"

Yeniakit Publisher
2020-12-19 13:57:57 -
Honda Racing Thanks Day

İSTANBUL (AA) - Honda tarafından motor sporları severleri için her yıl düzenlenen "Honda Racing Thanks Day" etkinliği, bugün yapılan açılış programıyla başladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl ilk kez online olarak gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Honda Üst Yöneticisi (CEO) Takahiro Hachigo, "Kovid-19 pandemisi sebebiyle 2020 motor sporları sezonu zor geçti. Ancak işin içinde olan insanların sıkı çalışması sayesinde sezonu sorunsuz bir şekilde bitirmeyi başarabildik. Daha da önemlisi motor sporları hayranlarından aldığımız destek bize son yarışa kadar savaşmak için cesaret verdi." dedi.

Başlangıçtan beri Honda'nın yarışmaya olan bağlılığı ve tutkusunun onun teknolojisini ve çalışanlarını geliştirmesini sağladığını belirten Hachigo, 2020 yılında elde ettikleri başarılara değinerek "Motorbisiklet yarışında ocak ayında Dakar Rallisi'ni kazanarak harika bir başlangıç yaptık. Ekimde 800. World Grand Prix'imizi kazandık. Honda bu eşi görülmemiş dönüm noktasını 61. yılından başardı. Honda, MXGP ve Trials'ta şampiyonluklar kazanırken, Le Mans 24 Saat Yarışı'nda CBR1000 RR-R ilk zaferini ilan etti. 4 tekerlekli yarışlara geldiğimiz zaman Red Bull Racing partnerliğindeki takım, Abu Dhabi'deki son turda ikinci Grand Prix'ini kazandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Takuma Sato muhteşem bir başarı ile ikinci kez "Indy 500" zaferini elde etti. Japonya'daki Super GT serisinde, NSX-GT şampiyonluk unvanını geri aldı." diye konuştu.

"Teşekkür ve Enerji" temasıyla düzenlenen etkinlik programında ayrıca Max Verstappen (Formula 1), Marc Marquez (MotoGP), Toni Bou (TrialGP) ve Tim Gajser (MXGP) gibi başarılı sürücüler de röportajları ile yer aldı. Etkinlik pazar günü ikinci gün programı ile devam edecek.

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