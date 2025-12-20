Honda, çip krizi nedeniyle üretime ara verdi

Küresel otomotiv sektörünü son yıllarda derinden etkileyen çip krizi, yeniden üretim hatlarını durdurmaya başladı. Japon otomotiv devi Honda, yarı iletken tedarikinde yaşanan ciddi sorunlar nedeniyle Japonya ve Çin’deki bazı tesislerinde üretimi geçici olarak askıya alacağını duyurdu. Şirket, kesintinin kısa vadeli olduğunu belirtse de sektör kaynakları sorunun daha derin olduğuna işaret ediyor.

ÜRETİM TAKVİMİ DEĞİŞTİ

Honda tarafından paylaşılan bilgilere göre, Japonya’daki bazı fabrikalarda 5 ve 6 Ocak tarihlerinde üretim tamamen durdurulacak. 9 Ocak’a kadar olan süreçte ise kapasite düşürülerek sınırlı üretime devam edilecek. Resmi olarak tesis isimleri açıklanmasa da sektör kulislerinde, kararın ağırlıklı olarak iç pazara üretim yapan Suzuka ve Saitama fabrikalarını kapsadığı konuşuluyor.

Şirket ayrıca Çin’de faaliyet gösteren üç fabrikasında da 29 Aralık–2 Ocak tarihleri arasında üretimi geçici olarak durduracak.

SORUNUN MERKEZİNDE NEXPERIA VAR

Digitimes’ın aktardığına göre üretimdeki yavaşlamanın temel nedeni, Nexperia kaynaklı çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar. Nexperia; TSMC veya Samsung gibi ileri seviye işlemciler üretmese de elektrikli direksiyon, otomatik cam ve benzeri kritik araç sistemlerinde kullanılan düşük maliyetli ama vazgeçilmez yarı iletkenlerin en büyük tedarikçilerinden biri konumunda bulunuyor.

JEOPOLİTİK GERİLİM TEDARİK ZİNCİRİNİ VURDU

Sorunların fitili, Ekim ayı ortasında Hollanda hükümetinin Çinli Wingtech bünyesindeki Nexperia’ya el koymasıyla ateşlendi. Bu adım kısa sürede uluslararası bir ticari gerilime dönüştü. Pekin yönetiminin, Nexperia’nın bazı ürünlerinin ihracatını engellemesiyle birlikte küresel otomotiv tedarik zinciri yeniden baskı altına girdi.

Japon otomotiv sektörü, alternatif çip tedarikçilerinin bulunmasının zaman alacağı uyarısında bulunurken, daha önce Volkswagen ve BMW gibi markaların da üretim hızını düşürdüğü biliniyor.

KISMİ İYİLEŞME VAR, BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Son dönemde sınırlı da olsa olumlu sinyaller geldi. Hollanda hükümeti, Çin’deki birimden çip sevkiyatlarının yeniden başlaması ve şirketin mali sorunlarının çözülmesi halinde Nexperia üzerindeki kontrolünü bırakmaya hazır olduğunu açıkladı. Ancak sektör temsilcileri, otomotiv çip tedarik zincirindeki yapısal sorunların henüz tam anlamıyla çözülmediğini vurguluyor.

Uzmanlara göre Honda’nın aldığı bu karar, küresel çip krizinin otomotiv sektörü üzerindeki etkilerinin 2025 boyunca da hissedilmeye devam edeceğinin güçlü bir işareti olarak görülüyor.



