Homoya ‘evet’ örtüye ‘hayır’

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Sözde helalleşme adı altında oy avcılığına soyunan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla zaten özgür olan başörtüsü için seçim ayarlı olarak Meclis’e 3 maddelik kanun teklifi veren, Başkan Erdoğan’ın ‘anayasa değişikliği’ resti sonrası köşeye sıkışan zillet bileşenleri ile arka bahçesi konumundaki feminist dernekler, bir kez daha çamura yattı.

Hükümetin hazırladığı ve başörtüsü özgürlüğü ile ailenin korunmasını anayasal güvence altına alacak değişiklik teklifinden “dini inanç” ifadesinin çıkarılmasını talep eden, akabinde AK Parti’nin randevu talebini geri çeviren, son olarak teklifin görüşüldüğü anayasa komisyona katılmayan HDP ile ortakları, şimdi de başörtüsü düzenlemesine yönelik protesto eylemleri başlattı. Aralarında Mersin İl Eş Başkanı Bedriye Kuş ile Akdeniz Belediyesi’nin HDP’li Meclis üyesi Nuriye Arslan ve CHP’nin arka bahçesi konumundaki feminist Mimozan Kadın Derneği Başkanı Çiğdem Göksoy’un olduğu Mersin Kadın Platformu, “Eşit, özgür, laik bir ülke istiyoruz” yazılı pankartlarla başörtüsüne yönelik düzenlemeye tepki göstererek, eşcinsel sapkınlığa destek verdi.

Mersin Kadın Platformu adına açıklama yapan Elmas Kara, “AKP iktidarı Anayasa değişikliği teklifi ile yıllardır sürdürdüğü kadın düşmanı, LGBTİ+ düşmanı politikaları ve dinci gericiliği tırmandırıyor. Bu anayasa değişikliği anayasanın laiklik ilkesine ve eşitlik ilkesine aykırıdır. Kazanılmış haklarımıza saldırıdır” sözleriyle, malum zihniyetin başörtüsüne düşman, sapkın homolara dost olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.