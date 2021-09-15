Homolara İmamoğlu kalkanı

Mütedeyyin insanların oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin koltuğuna oturan CHP’li Ekrem İmamoğlu, LGBTİ’yi kollamaya devam ediyor. CHP’li İmamoğlu’na bağlı zabıta ekiplerinin, 250 STK’nın katılımıyla oluşturulan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu tarafından LGBTİ sapkınların faaliyetlerinin durdurulması ve yasaklanması için başlattıkları imza kampanyasını engelledikleri ortaya çıktı. Mülki idare onayıyla yurt genelinde eşzamanlı başlatılan imza kampanyasına hiçbir ilde müdahale edilmezken, yalnızca personeline LGBTİ dersi veren CHP’li İmamoğlu’na bağlı ekiplerinin müdahale etmesi dikkatlerden kaçmadı.

“Başkanın talimatı var” dediler

CHP’li İmamoğlu, Müslüman Türk milletinin mukaddesatıyla dalga geçmeye devam ediyor. Göreve geldiği günden beri İBB’nin imkânlarını eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmak için seferber eden ve İBB personeline “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” dersleri adı altında eşcinsel savunuculuğu dayatmasında bulunan CHP’li İmamoğlu’nun büyük bir skandala daha imza attı. CHP’li İmamoğlu’na bağlı zabıta ekiplerinin, 250 STK’nın katılımıyla oluşturulan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu tarafından Türk aile yapısının ruh kökünü hedef alan LGBTİ sapkınların faaliyetlerinin durdurulması ve yasaklanması için başlattıkları imza kampanyasını korsan bir şekilde engellerken görüntülendi. Mülki idare onayıyla yurt genelinde ‘Aileni ve neslini koru’, ‘Sapkınlığa dur de’ sloganlarıyla eş zamanlı başlatılan imza kampanyasına hiçbir ilde müdahale edilmezken, CHP’li İBB’ye bağlı ekiplerinin “Başkanın talimatı var” diyerek,

Üsküdar Mihrimah Camii önü, Eyüpsultan meydanı, Ümraniye Kapalı Cadde ve Fatih Camii avlusunda kurulan imza stantlarına müdahale etmeleri ve kaldırmaya çalışmaları tepki çekti.

İBB ekipleri engelliyor

İBB ekiplerinin hukuksuz müdahalesiyle ilgili gazetemize konuşan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, şunları anlattı: “Fikirde Birlik Platformu olarak biz geçen hafta LGBTİ aktivitelerinin yasaklanması noktasında bir imza kampanyasına start verdik. Elhamdüllillah ülkenin birçok noktasında standlar kurduk. 250 STK ile birlikte imza toplama çalışmalarına başladık. Geçen hafta pazar günü Üsküdar Mihrimah Camii’nin önüne kurduk. Kaymakamlıktan iznimizi aldık. Son iki günden beri İBB’ye bağlı zabıta ekipleri gelip standları kaldırmamızı söylüyor ve İBB’den alınmış izniniz yok diye tahrik etmeye çalışıyorlar. Bizim, kaymakamlıktan izin aldık, kaymakamlık bizi emniyete sevk etti. Emniyet de bize şu an bulunduğumuz yerde stand açabileceğimizi söyledi. İmza standlarını kaldırmamız noktasında İBB zabıta ekipleri tarafından sürekli tahrik ediliyoruz.” Talimatın İmamoğlu’ndan geldiğini kaydeden Mican, şöyle devam ediyor: “Bize söyledikleri şu; ‘Yukarıya şikayet gitmiş. Belediye başkanının talimatı var. Standı kaldıracaksınız.’ Biz de diyoruz ki Kaymakamlıktan izin aldık, sizinle alakası yok bu işin. Biz pazarcı değiliz, aile yapımızı hedef alan bir tehlikeye dikkat çekiyoruz.”

LGBTİ’liler kollanıyor

CHP’li İBB’nin LGBTİ’lileri kolladığını kaydeden Mican, sözlerini şöyle tamamladı: “İBB çığırından çıktı. Hatırlarsınız, Başkan Ekrem İmamoğlu bütün çalışanlarına LGBTİ kursu dayatmasında bulunmuş, bütün personele Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adı altında eşcinsellerin haklarının savunulmasına yönelik dersler vermişti. Zaten İmamoğlu’nun eşcinsellere desteği biliniyor. Birçok LGBTİ’liyi işe aldığı basına yansımıştı. Şimdi de iznimiz olduğu halde bizim standımıza göz diktiler. Evlerinde ne yaparlarsa yapsınlar biz onlara karışmıyoruz ama bizim kendi değerlerimizin, inançlarımızın dezenformasyona uğramaması için biz LGBTİ sapkınların gerçek yüzlerini tüm engellemelere rağmen deşifre etmeye devam edeceğiz.”

