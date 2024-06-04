Hollanda'nın F-16 kararı sonrası Rus'dan imalı tehdit

Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slott, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılımı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Uluslararası kamuoyunda bir süredir tartışılan Ukrayna'ya NATO askerlerini gönderme ve NATO silahlarının Rusya topraklarına yönelik kullanılması konularına dair görüşleri sorulan Slot, "Hollanda'nın silah sistemlerinin ülke dışında kullanımı konusunda BM tüzüğünün 51'inci maddesine uymak çok önemli. Meşru müdafaa hakkınız varsa, silah sistemlerini kullanmada coğrafi sınırlama bulunmuyor. Kullandığımız ortak ilke budur." ifadelerini kullandı.

Slot, Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğünün 51'inci maddesi kapsamında ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde silah sistemlerinin ülke dışında kullanılmasının mümkün olduğunu ve koşullar yerine getirildiği takdirde bu silahların Rus topraklarında da kullanılabileceğini güçlü şekilde savunacağını kaydetti.

Ukraynalıların F-16'ları kullanması için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Slot, "Amerikalılarla halen uğraşıyoruz ve F-16'nın Ukrayna semalarında uçması için mümkün olan en kısa sürede elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Slot, Rusya'ya karşı yürüttüğü savaşı kazanması için Ukrayna'ya her türlü desteği vereceklerini belirterek, "Rusya'ya karşı bu savaşı yeniden kazanmak için bu mücadelede Ukrayna'yı destekleme konusunda yaratıcı olmalıyız." diye konuştu.

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HOLLANDA'YA TEHDİT

Rossiya 1 (Russia 1) televizyonunda konuşan Rus yetkili, "Hollanda'da dünyayı ilgilendiren bir yer var. Burası taşbaskıların üretildiği yerdir. Tüm çip endüstrisi için dünyadaki tek yer. Ve oradaki çatı çok zayıf." dedi.

Rus yetkilinin bahsettiği şirket, bilgisayar çipleri üretmek için kullanılan fotolitografi sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesindeki dünyadaki tek şirket olan ASML Holding şirketi.

Mart ayında Londra'da bir depo yanmış ve 4 ingiliz vatandaşı tutuklanmıştı. İngiliz makamları, yangının arkasında Rus istihbaratı olduğunu iddia etmişti.