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Hollandalılar buluştu! Para kazandırarak gitti...

Beşiktaş Weghorst’un sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı. Bu açıklamadan kısa süre sonra Manchester United, Weghorst’u renklerine bağladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 13:58:00 -
Hollandalılar buluştu! Para kazandırarak gitti...

Beşiktaş Weghorst’un sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı. Bu açıklamadan kısa süre sonra Manchester United, Weghorst’u renklerine bağladığını duyurdu.

Beşiktaş, Weghorst’un sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı. Siyah-beyazlılardan Manchester United’a gitmek için ayrılan golcü oyuncu için resmi açıklama geldi.

Beşiktaş’tan giderek siyah-beyazlılara 2.8 milyon Euro fesih bedeli kazandıran Weghorst İngiliz devine imzayı attı.

Manchester United’a imza attıktan sonra teknik direktör Hollandalı Erik ten Hag ile buluşan  Weghorst, “Takıma katıldığım için çok mutluyum. Burada olduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Geçmişte United’a karşı oynadım ve şimdi bu kırmızı formayı giymek harika bir duygu. Her şeyimi bu kulüp için vereceğime söz verebilirim.” dedi.

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