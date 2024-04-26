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Spor Hollandalı sporcusu Frank van den Broek etabı kazandı! 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunda sona doğru...
Spor

Hollandalı sporcusu Frank van den Broek etabı kazandı! 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunda sona doğru...

Yeniakit Publisher
2024-04-26 16:42:00 -
Hollandalı sporcusu Frank van den Broek etabı kazandı! 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunda sona doğru...

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) 6. etabını, Dsm-Firmenich PostNL takımının Hollandalı sporcusu Frank van den Broek kazandı.

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) 6. etabını, Dsm-Firmenich PostNL takımının Hollandalı sporcusu Frank van den Broek kazandı.

Kuşadası ile Manisa arasındaki 160,1 kilometrelik parkurda düzenlenen Kraliçe etabına 153 sporcu katıldı. 146. kilometrede yarışın tek 1. kategori tırmanışı olan Spil Dağı'na ulaşan bisikletçiler, 1244 metre yükseklikteki bitiş çizgisine kadar yokuş yukarı çıktı.

Van den Broek ve Paul Double (Polti Kometa takımı), bitime 3 kilometre kala ana gruptan kopan Merhawi Kudus'ü (Terengganu) yaklaşık 500 metre sonra yakaladı.

Son metrelerde sprinte kalkan Van den Broek, 4 saat 10 dakikalık derecesiyle Kudus'ün önünde birinci oldu. Double ise ikilinin 3 saniye arkasında bitiş çizgisini geçti.

23 yaşındaki Van den Broek böylece 23 saat 2 dakika 11 saniyelik süresiyle genel klasman liderine verilen "turkuaz mayo"yu da giydi.
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Polti Kometa takımından Giovanni Lonardi, sprint klasmanı, Bike Aid takımından Vinzent Dorn da tırmanış ve Türkiye güzellikleri klasmanındaki liderliklerini sürdürdü.

Öte yandan Spor Toto'dan Ferit Can Şamlı, Türkiye güzellikleri kapısından ilk sırada geçti ve "beyaz mayo" sıralamasında 3'üncülüğe yerleşti.

Mesir saçımı yapıldı

Bitiş alanında Manisa Valilik Bandosu ve Bulgaristan ile Türkiye halk oyunları ekipleri, gösteri gerçekleştirdi.

Ayrıca Manisa Mesir Şenlikleri kapsamında geleneksel mesir saçımı töreni de yapıldı.

TUR 2024'te yarın

Cumhurbaşkanlığı Turu heyecanı yarın İzmir'e taşınacak. Startı saat 11.30'da Çeşme Kalesi'nin önünden verilecek 125,4 kilometrelik 7. etap, Karşıyaka'daki Cemal Gürsel Caddesi'nde tamamlanacak.

Bu yıl 59. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da son bulacak.

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