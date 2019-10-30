Hollanda’dan Türkiye’ye en kısa yoldan nasıl gidilir? Avrupa’dan Türkiye’ye arabayla nasıl gidilir?

Yurt dışında milyonlarca gurbetti vatandaşımız var. Gurbetçi vatandaşlarımız yazın olduğu gibi diğer günlerde de tatilini geçirmek için memleketleri olan Türkiye’ye dönüyorlar. Gurbetçilerin kimileri uçakla gidiş dönüş yaparken büyük çoğunluğu ise ailecek arabayla yolculuk yapıp Türkiye’ye ulaşıyor. Peki Avrupa’dan Türkiye’ye arabayla nasıl gidilir? Hollanda’dan Türkiye’ye en kısa yoldan nasıl giderim? Zaandam/Amsterdam Hollanda’dan arabayla hangi şehirlerden gidebiliriz? İşte Avrupa’dan Türkiye’ye araba ile yolculuk ile yolculuk en kısa yoldan nasıl gidilir? sorusuna ilişkin cevap.

- En hesapli yol Hollanda-Almanya-Avusturya-Macaristan-Sirbistan-Bulgaristan-Türkiye güzergahıdır. Bu güzergah hem kısa olduğu gibi hem hızlı hem de daha hesaplıdır.

- Hollanda-Almanya-Avusturya-Slovenya-Hırvatistan-Sırbistan-Bulgaristan-Türkiye. Bu yolun ilk alternatifle karşılaştırıldığında. Bu seçenek daha zahmetli ve süre bakımından daha uzun.

- Hollanda-Almanya-Avusturya-Macaristan-Sırbistan-Makedonya-Yunanistan-Türkiye. Bu güzergahda 250-300 km mesafeyi uzatıyor.

- Hollanda-Almanya-İsviçre-İtalya-Yunanistan-Türkiye bu yol hem uzun hem de pahalı.