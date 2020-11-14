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Dünya Hollanda'dan skandal 'Türkiye' haritası! Türk milletvekili tükürdüklerini yalattı
Dünya

Hollanda'dan skandal 'Türkiye' haritası! Türk milletvekili tükürdüklerini yalattı

Hollanda'da bir okulun müfredatında Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk milletvekili Tunahan Kuzu'nun tepkisi üzerine düzeltildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 01:42:00 -
Hollanda'dan skandal 'Türkiye' haritası! Türk milletvekili tükürdüklerini yalattı

Denk Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, sosyal medya hesabından, Rotterdam'da bulunan STC meslek okulunun müfredatında kullanılan Türkiye'nin yarısını Kürdistan ve Ermenistan, diğer yarısını ise Yunanistan olarak gösteren haritanın bulunduğu sayfayı paylaştı.

"Rüyanızda görürsünüz"

Kuzu yaptığı paylaşımda tepkisini Hollandaca ve Türkçe şu şekilde dile getirdi:

"Rüyanızda görürsünüz! Türk ve Türkiye düşmanlığı Hollanda okullarında bakın nasıl bir boyut aldı."

Tepkinin ardından tükürdüklerini yaladılar

Kuzu'nun tepkisi üzerine yazılı açıklama yapan okul, hatanın düzeltilmesi için söz konusu müfredatın kaldırıldığını ve Türkiye'yi parçalanmış gösteren haritanın değiştirileceğini belirtti.

Açıklamada, müfredatı hazırlayan öğretmenin haritayı yeterince iyi değerlendirmediği ifade edilerek, bu durumun can sıkıcı olduğu fakat bilerek yapılmadığı savunuldu. 

 

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