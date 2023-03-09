Hollanda'dan Çin'e kısıtlama!

Hollanda hükûmeti, Çin’e yapılacak çip üretim ekipmanı ihracatına ilişkin ek kısıtlama getireceğini duyurdu.

Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Liesje Schreinemacher, Çin'e yapılacak yarı iletken imalat ekipmanı ihracatında getirilen ek kısıtlamalara ilişkin olarak yaptığı bilgilendirmede, "Hükûmet, teknolojik gelişmeler, jeopolitik durum ve uluslararası güvenlik açısından yarı iletken imalat ekipmanlarına ilişkin ihracat kısıtlamalarını genişletme kararına vardı" dedi.

Açıklamada, çip üretim ekipmanı ihracatında getirilen ek lisans yükümlülüğüyle, bu makinaların askeri teknolojide kullanılmasının ve Hollanda'nın sektördeki liderliğine yönelik tehlike oluşturmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Çip üretim ekipmanları imalatında dünyanın önde gelen firmalarından Hollanda merkezli ASML, hükûmetin kısıtlama politikasına ilişkin açıklamasında, bunun firmanın mali durumu ve uzun dönem politikalarında ciddi bir değişikliğe sebep olmayacağı ifade edildi.

Kısıtlamanın sadece "en ileri teknolojik" ekipmanlar için getirildiği ifade edilen açıklamada, kısıtlamanın ağırlıkla bilgisayar üretiminden mobil telefon ve otomobillere kadar birçok teknolojik üründe kullanılan yarı iletken litografi ekipman ihracatında uygulanacağı kaydedildi. (İLKHA)

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