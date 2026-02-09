F-35 bekleneni vermedi! Çareyi eski uçakta buldular

Yapılan yapısal güçlendirme ve bakım çalışmaları sayesinde Raptor gövdelerinin uzun yıllar daha güvenle kullanılabileceği belirtiliyor. Hız, gizlilik ve süper manevra kabiliyeti gibi temel özelliklerin, modern hava savunma sistemlerine karşı hâlâ son derece etkili olduğu vurgulanıyor. F-22’nin “süper seyir” (supercruise) kabiliyeti, art yakıcı kullanmadan Mach hızlarında uçabilmesini sağlıyor. Bu özellik, hem menzil hem de sürpriz saldırı açısından kritik kabul ediliyor.