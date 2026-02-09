  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
F-35 bekleneni vermedi! Çareyi eski uçakta buldular
Giriş Tarihi:

F-35 bekleneni vermedi! Çareyi eski uçakta buldular

F-35 savaş uçağı beklenen performansı vermeyince ABD, çaresiz kalıp bir önceki uçağa sarıldı.

#1
Foto - F-35 bekleneni vermedi! Çareyi eski uçakta buldular

Savunma yazarı Kris Osborn’a göre ABD Hava Kuvvetleri, F-22 Raptor savaş uçaklarını o kadar kapsamlı biçimde modernize ediyor ki, bu efsane platformun 2060 yılına kadar aktif görevde kalması planlanıyor. Pentagon’un kararı, Çin ve Rusya kaynaklı hava tehdidine karşı kritik bir denge hamlesi olarak görülüyor.

#2
Foto - F-35 bekleneni vermedi! Çareyi eski uçakta buldular

Günümüzde görev yapan F-22 Raptor, yaklaşık 30 yıl önce ilk uçuşunu yapan ilk nesil Raptor’dan neredeyse tamamen farklı bir platforma dönüşmüş durumda.

#3
Foto - F-35 bekleneni vermedi! Çareyi eski uçakta buldular

Uçak; Yeni nesil aviyonikler, Gelişmiş sensörler, Sürekli güncellenen yazılım mimarisi, Yenilenen gizlilik kaplamaları, Daha etkili hava-hava mühimmatı ile donatıldı. Mach 2.25 azami hızı ve olağanüstü itme-ağırlık oranı, F-22’ye hava-hava muharebelerinde hâlâ benzersiz bir manevra üstünlüğü kazandırıyor. Uzmanlara göre Raptor, “dünyanın gördüğü en iyi hava üstünlüğü uçağı” unvanını korumaya devam ediyor.

#4
Foto - F-35 bekleneni vermedi! Çareyi eski uçakta buldular

Analize göre F-22, yüksek hızlı Rus Su-27 ve Su-57 platformlarına karşı hâlâ belirgin bir avantaja sahip. Aynı şekilde Çin’in beşinci nesil J-20 Mighty Dragon savaş uçağına karşı da üstünlük kurabileceği değerlendiriliyor.

#5
Foto - F-35 bekleneni vermedi! Çareyi eski uçakta buldular

Bu nedenle Pentagon’un önceliği, F-22’leri hizmetten erken çıkarmak yerine, onları en az 30 yıl daha muharebeye hazır tutmak.

#6
Foto - F-35 bekleneni vermedi! Çareyi eski uçakta buldular

Pentagon’un bu yaklaşımının arkasında yalnızca teknik başarılar değil, üretim ve zaman baskısı da bulunuyor. ABD’nin gelecekteki yeni nesil hava üstünlüğü projeleri olan F-47 ve F/A-XX platformlarının, Pentagon beklentilerini karşılayacak sayılara ulaşması yıllar alacak.

#7
Foto - F-35 bekleneni vermedi! Çareyi eski uçakta buldular

Bu süreçte Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri (People's Liberation Army Air Force) yaklaşık 300 adet J-20’yi aktif olarak kullanıyor. Buna ek olarak J-35 ve kamuoyuna çok az yansıyan iki ayrı altıncı nesil savaş uçağı projesinin de hızlandırıldığı biliniyor.

#8
Foto - F-35 bekleneni vermedi! Çareyi eski uçakta buldular

Pentagon’a göre F-22’lerin erken emekli edilmesi, ABD’yi Çin karşısında ciddi bir hava gücü açığıyla karşı karşıya bırakabilir.

#9
Foto - F-35 bekleneni vermedi! Çareyi eski uçakta buldular

ABD Hava Kuvvetleri, yalnızca yeni uçakları değil, filodaki eski F-22’leri de tamamen modernize etmeyi hedefliyor.

#10
Foto - F-35 bekleneni vermedi! Çareyi eski uçakta buldular

Yapılan yapısal güçlendirme ve bakım çalışmaları sayesinde Raptor gövdelerinin uzun yıllar daha güvenle kullanılabileceği belirtiliyor. Hız, gizlilik ve süper manevra kabiliyeti gibi temel özelliklerin, modern hava savunma sistemlerine karşı hâlâ son derece etkili olduğu vurgulanıyor. F-22’nin “süper seyir” (supercruise) kabiliyeti, art yakıcı kullanmadan Mach hızlarında uçabilmesini sağlıyor. Bu özellik, hem menzil hem de sürpriz saldırı açısından kritik kabul ediliyor.

#11
Foto - F-35 bekleneni vermedi! Çareyi eski uçakta buldular

Raptor için modernizasyon süreci tek seferlik değil, dalgalar halinde ilerliyor. Lockheed Martin, son yıllarda uçağın radar izini azaltan kaplamaları güçlendirmek ve bakım maliyetlerini düşürmek için yoğun çalışmalar yürüttü. Yaklaşık 10 yıl önce uygulanan 3.2b yazılım güncellemesi, F-22’nin AIM-9X ve AIM-120D havadan havaya füzelerinin menzil, hedefleme ve parazit direnci gibi kabiliyetlerini ciddi biçimde artırdı. Bu güncellemeler sayesinde Raptor, “ilk atış – ilk öldürme” doktrininin en somut örneği olmaya devam ediyor.

#12
Foto - F-35 bekleneni vermedi! Çareyi eski uçakta buldular

F-22’nin yalnızca muharebe kabiliyeti değil, konuşlanma hızı da Pentagon için hayati önemde. “Hızlı Raptor” programı kapsamında, F-22’lerin bakım ekipleri ve lojistik unsurlarıyla birlikte 24 saat içinde dünyanın herhangi bir noktasına intikal edebilmesi hedefleniyor. Son yıllarda ayrıca F-22 ile F-35 arasında çift yönlü Link-16 veri paylaşımı sağlandı. Bu sayede Raptor, ağ merkezli savaşın aktif bir parçası haline geldi. Uçak aynı zamanda, aynı anda birden fazla hedefi ve tehdit yörüngesini takip edebilen ciddi şekilde geliştirilmiş AESA radar sistemleriyle donatıldı.

#13
Foto - F-35 bekleneni vermedi! Çareyi eski uçakta buldular

Kris Osborn’a göre F-22’nin 2060’a kadar görevde tutulması yalnızca teknik bir karar değil, aynı zamanda jeopolitik bir mesaj. ABD, Çin ve Rusya’ya karşı hava üstünlüğünü kısa vadeli projelere bırakmak istemiyor. Raptor, tüm yeni nesil projeler sahaya inene kadar Washington’un “sigorta poliçesi” olmaya devam edecek. Haber Kaynağı: National Security Journal - Kris Osborn

