Türkiye'nin hamlesi siyonistleri çıldırttı! F-35'lerin önemi kalmadı!

Türkiye'nin Somali'ye F-16 konuşlandırması siyonistleri rahatsız etti.
Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, Somali'deki terörle mücadele kapsamında Mogadişu'da uçuş gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuya ilişkin 5 Şubat 2026'da yaptığı açıklamada açıklamasında, "Somali'de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığı, askeri yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali'nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürmektedir. Somali'deki Hava Unsur Komutanlığımız yeni görevlendirmelerle güçlendirilmiştir. Yeni görevlendirilen unsurlarımız da Somali'nin terörle mücadelesine katkı sağlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
İSRAİLLİ GÜVENLİK ANALİST RAHATSIZ OLDU İsrailli güvenlik analisti Shay Gal, Türk savaş uçaklarının Somali'ye gönderilmesinden rahatsız oldu. Açıklamasında hazımsızlığını dile getiren Shay Gal, "F-16 jeti onlarca yıl Batı kontrolünün bir sembolüydü. Geçtiğimiz hafta bu önerme Mogadişu'da çöktü. Türkiye 'terörle mücadele' adı altında Amerikan menşeli F-16'ları Somali'de uçurdu." dedi.
Washington'ı eleştiren Gal açıklamasının devamında "ABD kendi hava güçleri için kuralları hâlâ uyguluyor mu yoksa Ankara, Amerikan uçaklarını kısıtlama olmaksızın istediği yerde konuşlandırabileceğini gösterdiği için birtakım kurallar artık sadece kağıt üzerinde mi kalıyor?" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE, BATI'NIN SESSİZLİĞİNİ OPERASYONEL BİR YETENEK HALİNE GETİRDİ" Türk F-16'larını engelleme hayali kuran Gal son olarak, "F-16 paradoksu, S-400'den bile daha önemli. Türkiye, Batı'nın sessizliğini operasyonel bir yetenek haline getirdi. Mesele artık F-35'lere erişim değil, Türk F-16'larının operasyonel serbestisinin ne kadar hızlı biçimde engellenebileceğidir." dedi.
SOMALİ'DEN İSRAİL'E VETO TÜRKİYE'YE DESTEK Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye'nin Somali ordusuna destek için ülkeye F-16 savaş uçaklarını konuşlandırmasının ardından, İsrail'e tepki göstererek tepki göstermişti. İsrail'in Somaliland'i tanıma kararını 'uluslararası hukuka aykırı ve tehlikeli' olarak nitelendiren Mahmud İsrail'in bölgede askeri üs kurma girişimine karşı çıkacaklarını söylemişti./ kaynak: akşam
