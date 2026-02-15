  • İSTANBUL
Belli oldu! Bu yöntemle kaşıntı tarih olacak! Şok eden rahatsızlık sona erecek...
Belli oldu! Bu yöntemle kaşıntı tarih olacak! Şok eden rahatsızlık sona erecek...

Hayatımızın belli dönemlerinde kaşıntı şoku yaşarız ve bu hastalığı yenmek için mutlaka yapılması gerekenler listesine bakalım.

Foto - Belli oldu! Bu yöntemle kaşıntı tarih olacak! Şok eden rahatsızlık sona erecek...

Kaşıntının nedenleri yiyecek, polen ve ilaçlara karşı alerjik reaksiyon, cilt kuruluğu, mantar gibi enfeksiyonlar, uyuz gibi parazit ve böcek ısırıkları ile egzama ve sedef gibi cilt sorunlarıdır. Ayrıca böbrek ve karaciğer rahatsızlıkları yanı sıra kanser hastalıklarına karşı vücudun verdiği reaksiyonda kaşıntının nedenlerindendir.

Foto - Belli oldu! Bu yöntemle kaşıntı tarih olacak! Şok eden rahatsızlık sona erecek...

Kaşıntının nedenleri genel olarak şunlardır: Gıda, polen ve ilaçlara karşı alerjik reaksiyon Uyuz, bit ve kıl kurdu gibi parazitler Böcek ısırmaları

Foto - Belli oldu! Bu yöntemle kaşıntı tarih olacak! Şok eden rahatsızlık sona erecek...

Sedef, egzama gibi cilt sorunları ve hastalıkları Karaciğer, böbrek ve tiroid gibi iç hastalıkları Lenfoma gibi bazı kan hastalıkları ve kanser türleri Kozmetik ürünlerin oluşturduğu cilt tahrişi

Foto - Belli oldu! Bu yöntemle kaşıntı tarih olacak! Şok eden rahatsızlık sona erecek...

Sinir sistemini etkileyen diyabet ve zona gibi hastalıklar Şeker hastalarının inatçı kaşıntıları olur. Bu kaşıntılar bazen özellikle genital bölgede yoğunlaşır. Bu durumda yine cilt doktorundan yardım almak gerekir. Ayrıca deride kabarcıklanma ve yaraların oluşması çok sık görülen bulgular arasındadır. Bu kabarcıklar kesinlikle patlatılmamalıdır.

Foto - Belli oldu! Bu yöntemle kaşıntı tarih olacak! Şok eden rahatsızlık sona erecek...

Kaşıntıya Ne İyi Gelir? Kaşınan yerin üzerine soğuk veya ıslak bez koymak, cildin kuru kalmasını önlemek için nemlendirici sürmek, serin veya ılık banyo almak, pamuklu, ipekli ve bol giysiler tercih etmek kaşıntıya iyi gelir.

Foto - Belli oldu! Bu yöntemle kaşıntı tarih olacak! Şok eden rahatsızlık sona erecek...

Kaşıntıya iyi gelen yöntemler şunlardır: Ciltte kaşıntı olan bölgeye soğuk, ıslak bir bez veya buz torbası uygulamak Cildi nemli tutmak için nemlendirici sürmek

Foto - Belli oldu! Bu yöntemle kaşıntı tarih olacak! Şok eden rahatsızlık sona erecek...

Oral antihistaminikler kullanmak Aloe vera jeli veya vazelin sürmek Pamuklu veya ipekli vücudun hava almasını sağlayan kıyafetler tercih etmek Kokusuz losyonlar kullanmak

Foto - Belli oldu! Bu yöntemle kaşıntı tarih olacak! Şok eden rahatsızlık sona erecek...

Karbonatlı su le yıkamak A ve B12 vitamini, omega-3, çinko ve demir gibi mineral takviyeleri almak Cildi kaşımaktan kaçınmak kaşıntı dürtüsünü durdurmaya yardım eder.

Foto - Belli oldu! Bu yöntemle kaşıntı tarih olacak! Şok eden rahatsızlık sona erecek...

Kaşıntı Nasıl Geçer, Tedavisi Nasıldır? Kaşıntıyı geçirmeye yönelik uygulanacak yöntemler ve tedavi çoğu zaman bireysel olarak planlanır, bu planı ise belirtilere bağlı olarak oluşturulur.

Foto - Belli oldu! Bu yöntemle kaşıntı tarih olacak! Şok eden rahatsızlık sona erecek...

Kaşıntıyı geçirmeye yönelik şu adımları uygulayabilirsiniz: Kaşıntıyı gidermek için ılık duş almak Kaşınan yere soğuk kompres uygulamak Krem, losyon veya merhem sürmek

Foto - Belli oldu! Bu yöntemle kaşıntı tarih olacak! Şok eden rahatsızlık sona erecek...

Pamuklu giysiler giymek Stresten uzak durmak Hipoalerjenik ve kokusuz sabun, mendil ve kozmetik ürünler tercih etmek Kaşıntı sıcak kaynaklı ise güneşin UV ışınlarından kaynaklanan hasarı ve buna bağlı kaşıntıyı önlemek için güneş koruyucu kullanmak

