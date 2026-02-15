Belli oldu! Bu yöntemle kaşıntı tarih olacak! Şok eden rahatsızlık sona erecek...

Sinir sistemini etkileyen diyabet ve zona gibi hastalıklar Şeker hastalarının inatçı kaşıntıları olur. Bu kaşıntılar bazen özellikle genital bölgede yoğunlaşır. Bu durumda yine cilt doktorundan yardım almak gerekir. Ayrıca deride kabarcıklanma ve yaraların oluşması çok sık görülen bulgular arasındadır. Bu kabarcıklar kesinlikle patlatılmamalıdır.