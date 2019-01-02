Hollanda'da terör zanlısı FETÖ yurdunda yakalandı
Hollanda’da 31 Aralık'ta yakalanan terör zanlısının FETÖ'ye bağlı Akyazılı yurdunda kaldığı ortaya çıktı.02 Ocak 2019 Çarşamba 16:01
Hollanda medyasında çıkan haberlere göre, pazartesi günü Rotterdam kentinde bir ev bakımı kurumunda çalışırken terörle bağlantılı olduğu şüphesiyle yakalanan 24 yaşındaki terör zanlısının 1 yıldır FETÖ’ye bağlı Akyazılı yurdunda kaldığı tespit edildi.
Haberde, Rotterdam kentindeki yurda operasyon düzenleyen Hollanda polisinin, terör zanlısının kaldığı odadaki bazı eşyalarına el koyduğu belirtildi.
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