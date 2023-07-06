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Dünya Hollanda'da sınıflarda cep telefonu kullanımı yasaklanıyor
Dünya

Hollanda'da sınıflarda cep telefonu kullanımı yasaklanıyor

Yeniakit Publisher
2023-07-06 07:07:00 -
Hollanda'da sınıflarda cep telefonu kullanımı yasaklanıyor

Hollanda’da öğrencilerin dikkatini dağıttığı gerekçesiyle sınıflarda cep telefonu kullanımı yasaklanacak.

Hollanda hükümeti okullarda eğitim kalitesini artırmak için yeni bir karar aldı. Gelecek yıl yürürlüğe girecek karara göre öğrencilerin dikkatinin dağılmasını engellemek amacıyla sınıflarda cep telefonu gibi elektronik cihazların kullanımı yasaklanacak.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın okullarla iş birliği içinde hayata geçirileceği belirtilirken, sağlık sorunları bulunan öğrenciler ile dijital eğitimlerin yasaktan muaf olacağı ifade edildi. Kararın bakanlık, okullar ve ilgili kuruluşlar arasında yapılan anlaşma sonucunda alındığı kaydedilen hükümet açıklamasında, uygulamanın sonuçlarının 2024/2025 öğretim yılı sonunda değerlendirileceği ve buna göre yasallaştırılması konusunun ele alınacağı aktarıldı. Açıklamada, tabletler ve akıllı saatlerin de söz konusu yasak kapsamına alındığı vurgulandı.

Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Robbert Dijkgraaf konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Cep telefonları artık hayatlarımızın bir parçası olsa da sınıflara ait değiller. Öğrenciler derslere konsantre olmalı ve onlara iyi bir eğitim almaları için her türlü fırsat sunulmalı. Bilimsel araştırmalara göre cep telefonlarının bunu engellediğini biliyoruz” dedi.

Çeşitli araştırmalara göre mobil cihazları kullanım süresinin kısıtlanması, çocukların kavrama ve konsantrasyonunu arttırıyor. Finlandiya hükümeti de geçtiğimiz hafta benzer bir karar alarak, okullarda cep telefonu kullanımının kısıtlanması için yasada değişiklik yapılacağını duyurmuştu.

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