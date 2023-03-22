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Dünya Hollanda'da porsuklar tren seferlerini alt üst etti
Dünya

Hollanda'da porsuklar tren seferlerini alt üst etti

Hollanda'da rayların altına giren porsuklar, ülkedeki tren seferlerini alt üst ederek, iptallere ve hatların kapanmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-22 09:34:00 -
Hollanda'da porsuklar tren seferlerini alt üst etti

Hollanda'nın kuzey ve güneyindeki trenler porsukların kazdığı tünellerden etkilendi ve bazı seferler en az bir hafta süreyle durduruldu.

Güneydeki Den Bosch ile Boxtel arasındaki hat, memelilerin rayların altına girmesinin ardından salı günü kapatıldı.

Yetkililer, porsukların korunan bir tür olması nedeniyle sorunun daha ne kadar devam edeceğinin net olmadığını söyledi.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre Hollanda demiryolu ağı kontrol şirketi ProRail'in CEO'su John Voppen, porsuk faaliyeti nedeniyle hizmetlerin bir hafta içinde ikinci kez durdurulduğunu söyledi.

Tren operatörlerinin hayvanları hareket ettirmek veya yaşam alanlarına müdahale etmek için izin alması gerektiğinden, sorunun çözülmesinin önemli miktarda zaman alabileceğini söyledi.
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ProRail, son günlerde yapılan bir incelemenin, porsukların çok daha aktif bir şekilde kazdığını ve bunun rayların güvenliği için doğrudan sonuçları olduğunu gösterdiğini söyledi.

Porsuk kazısı, rayların çökebileceği ve demiryolu trafiğinin güvenliğini riske atabileceği anlamına geliyor.

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