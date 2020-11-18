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Aktüel Hollanda'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
Aktüel

Hollanda'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-18 00:00:48 -
Hollanda'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor

LAHEY (AA) - Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sıkı tedbirlerinin uygulandığı Hollanda'da hükümet, günlük vaka sayılarındaki düşüşün ardından kamuya açık alanların ve binaların yeniden faaliyete geçmesine karar verdi.

Başbakan Mark Rutte, haftalık basın toplantısında Kovid-19 salgınına karşı alınan sıkı tedbirlerin olumlu sonuçlar vermesiyle bazı kurallarda gevşemeye gidildiğini açıkladı.

Buna göre geçen 2 hafta boyunca kapalı olan sinema, müze, tiyatro, kütüphane, eğlence parkı, havuz ve hayvanat bahçesi gibi kamuya açık alanlar yarında itibaren yeniden açılacak.

Açık alanlarda 2 kişiden fazla yan yana olmama kuralı ise 4 kişiye çıkartıldı.

Bu arada, 10 gün olan karantina süresinin de ikinci testin negatif çıkması durumunda 5 gün uygulanacağı aktarıldı.

Önlemlerin işe yaradığını ve vakaların azalma eğilimi gösterdiğini belirten Rutte, "Sayılar hala hala çok yüksek" ifadesini kullandı.

Rutte, 1 Aralık itibarıyla kapalı alanlarda maske takılmasını zorunlu hale getiren yasanın da yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Başbakan Rutte "kısmi karantina"nın ve diğer önlemlerin uygulanmaya devam edeceğini kaydetti.

- Vakalarda düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Sağlık ve Çevre Enstitüsünün (RIVM) verilerine göre, ülkede son bir haftada 37 bin 706 yeni vaka tespit edilirken son 24 saatte bu rakam 4 bin 320'ye düştü.

Hükümetin aldığı ek önlemler ve kısmi karantina uygulamasıyla günlük ortalama vaka sayısı geçen hafta 6 binlere kadar gerilemişti.

Hollanda'da, günlük ortalama vaka sayısı ekimin son haftasında 10 binin üzerine çıkarak en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

-"Kısmi karantina" devam ediyor

Hollanda'da hükümet, 14 Ekim'de 4 haftalık "kısmi karantina" uygulamasına geçildiğini açıklamıştı.

Kısıtlamalar kapsamında restoran ve barlar yeniden kapatılırken, toplu taşıma seferleri de azaltılmıştı.

Alkollü içecek satışı saat 20.00'den sonra yasaklanırken, uyarıların ciddiye alınmaması sebebiyle oteller de alkol yasağına dahil edilmişti.

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