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Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 987'ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-05-02 16:02:39 -
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 987'ye yükseldi

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 94 artarak 4 bin 987'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili verileri güncelledi.

Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 97 artarak 10 bin 951 oldu.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 445 artarak 40 bin 236'ya çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 94 artışla 4 bin 987'ye yükseldi.


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