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Dünya Hollanda'da iki Türk öldürüldü
Dünya

Hollanda'da iki Türk öldürüldü

Hollanda'nın Zwolle şehrinde silahlı bir saldırgan restoranda yemek yiyen iki Türk'ü öldürüp uzaklaştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 05:49:00 - 2022-03-31 05:55:31
Hollanda'da iki Türk öldürüldü

Aile yakınları, saldırıda hayatını kaybedenlerin bir Türkçe haber sitesi sahibi H.T. ile kardeşi A.T. olduğunu söyledi.

Hollanda polisinin yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde bulunan Zwolle şehrindeki bir McDonald's'a giren saldırganın ateş açtığı iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel medyada yer alan ve bir görgü tanığına dayandırılan haberde de saldırganın içeri girer girmez hedefinde bulunan iki kişiye ateş açtığı ve insanların panikle dışarı koştuğu ifade edildi.

Saldırı sırasında çocuklu ailelerin de bulunduğu restoranda çok sayıda kişinin olaya şahit olduğu kaydedildi.

Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı ve saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

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