  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biden iyice bunadı! Başbakana öyle bir şey yaptı ki... Dünyanın konuştuğu komedi

O gelişme, Ayşenur Arslan'ın kimyasını bozdu! Ne o, zoruna mı gitti

'Paranızın yüzde 10'unu altına yatırın' diyen dünyaca ünlü yatırımcı Türkiye kararını ilan etti

Fransa'da bir skandal daha! Üst düzey PKK'lılar mecliste böyle ağırlandı!

Kandil'in Kılıçdaroğlu aşkı! AK Parti-MHP ittifakı Kandil için bir tehlikedir

Hudutlarda sıcak gelişme! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Sektörün en önemli ismi akaryakıt fiyatlarıyla şok eden gelişmeyi paylaştı! Bu haber araç sahiplerini yıkacak

Evlenmek isteyenlere 150 bin lira faizsiz uzun vadeli kredi Artık bekarlığa mazeret yok

İYİ Parti'de şok iddia! İl Başkanı 'maalesef' deyip açıkladı! Yer yerinden oynayacak

Asgari ücrete ek zam kesinleşti! En düşük ücret bakın ne olacak
Dünya Hollanda'da bomba paniği
Dünya

Hollanda'da bomba paniği

Yeniakit Publisher
2023-04-13 16:02:00 -
Hollanda'da bomba paniği

Hollanda'da Temsilciler Binası binasındaki bomba ihbarı asılsız çıktı.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Temsilciler Meclisi binası bomba şüphesiyle nedeniyle boşaltılırken, yapılan incelemenin ardından şüpheli paketten teller ve oyuncak ayı çıktı.

Hollanda’nın Lahey kentinde hareketli dakikalar yaşandı. Temsilciler Meclisi binası bomba şüphesiyle tahliye edildi. Bomba imha ekipleri içerideki şüpheli paketi incelerken, binanın çevresi kordon altına alındı.

İslam karşıtı politikacı, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bana gönderilen, içinde oyuncak ayı ve tellerin olduğu bir paket, parlamentonun posta odasına teslim edildi. Neyse ki içerisinde patlayıcı yok ve bu nedenle tehlikeli değil. Ama kesinlikle eğlenceli de değil" ifadelerini kullandı.

Polisten yapılan açıklamada da tahliyeden yaklaşık 1 saat sonra çalışanların tekrar içeri girmesine izin verildiği duyuruldu.

Wilders, ölüm tehditleri nedeniyle yıllardır sıkı güvenlik önlemleri altında yaşıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Biri bu edepsizi durdursun! Hollanda'nın yüzkarası...
Biri bu edepsizi durdursun! Hollanda'nın yüzkarası...

Spor

Biri bu edepsizi durdursun! Hollanda'nın yüzkarası...

Darısı bizim başımıza! Hollanda'da radikal bir karar...
Darısı bizim başımıza! Hollanda'da radikal bir karar...

Spor

Darısı bizim başımıza! Hollanda'da radikal bir karar...

Hollanda'da 54 şirket iflas etti: İşi bırakıp başka ülkeye yönleniyorlar! Bir bir artık iflaslar artıyor
Hollanda'da 54 şirket iflas etti: İşi bırakıp başka ülkeye yönleniyorlar! Bir bir artık iflaslar artıyor

Ekonomi

Hollanda'da 54 şirket iflas etti: İşi bırakıp başka ülkeye yönleniyorlar! Bir bir artık iflaslar artıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23