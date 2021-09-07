Hollanda Türkiye maçı ne zaman saat kaçta? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Hollanda Türkiye maçı hangi kanalda?

Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde G grubunda yer alıyor. Letonya, Norveç, Cebelitarık, Hollanda ve Karadağ’ın bulunduğu grupta yer alan A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Hollanda Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda 2021? A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda'ya misafir olacak. 7 Eylül Salı günü Johan Cruijff Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayımlanacak.

Türkiye, gruptaki ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci karşılaşmasında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü karşılaşma 2-2 berabere bitti. Milli takım, son maçında ise deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, grupta 11 puanla lider durumda bulunuyor.

Hollanda Türkiye istatistikleri

A Milli futbol takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi. A Milli Futbol Takımı, Hollanda maçıyla tarihinde 598. kez sahaya çıkacak.

Türkiye, 98 yıllık tarihinde 321'i resmi, 276'sı özel 597 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 227 galibiyet, 143 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı. Milli takım, 254'ü deplasmanda, 260'ı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 795 gol attı, kalesinde 853 gol gördü.

Dünya Kupası elemeleri Türkiye puan durumu