Hollanda, TürkAkım ihracat lisansını geri verdi! Yeniden gaz sevkiyatı...

Hollanda, Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz taşıyan TürkAkım boru hattının işletmecisi olan South Stream BV şirketine yeniden ihracat lisansı verdi.

Açıklama South Stream BV tarafından dün akşam yapıldı.

Hollanda'daki yetkili kurum eylül sonunda şirketin ihracat lisansını iptal etmiş, şirket lisansın yenilenmesini talep etmiş ve iptalin gaz sevkiyatı için sorun yaratmadığını açıklamıştı.

NE OLMUŞTU!

GEÇEN AY SONUNDA İPTAL EDİLMİŞTİ

Öte yandan, 2022 Eylül ayı sonunda, TürkAkım doğalgaz boru hattının operatörü South Stream Transport B.V, Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırımları nedeniyle ihracat lisansının iptal edildiğini, ancak Türkiye ve Avrupa’ya sevkiyatların etkilenmeyeceğini açıklamıştı.

Açıklamada, Hollanda makamlarının, Rusya’ya, münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı da dahil olmak üzere teknik yardım, bakıma yönelik ürün tedariki ve hizmet sağlama yasağı konusunda bilgilendirme yaptıkları belirtilmişti.

Ayrıca, şirketin ihracat lisansının yenilenmesi için gerekli başvuruları yaptığı da duyurulmuştu.