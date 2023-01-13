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Spor Hollanda Ligi'nde forma giyen Burak Yılmaz, Arda Güler hakkında konuştu: Zarar veriyoruz
Spor

Hollanda Ligi'nde forma giyen Burak Yılmaz, Arda Güler hakkında konuştu: Zarar veriyoruz

Hollanda Ligi'nin Fortuna Sittard takımında forma giyen tecrübeli golcü Burak Yılmaz'dan Arda Güler ve Emirhan İlkhan hakkında açıklamalar geldi...

Yeniakit Publisher
2023-01-13 16:47:00 -
Hollanda Ligi'nde forma giyen Burak Yılmaz, Arda Güler hakkında konuştu: Zarar veriyoruz

Hollanda Ligi'nin Fortuna Sittard takımında forma giyen tecrübeli golcü Burak Yılmaz'dan Arda Güler ve Emirhan İlkhan hakkında açıklamalar geldi...

Tecrübeli golcü, Arda Güler ve Emirhan İlkhan ile ilgili de açıklamalar yaptı.

İşte o açıklama:

"Arda Güler ve Emirhan İlkhan için iyi şeyler düşünüyorum. Emirhan, Avrupa'ya giderek kendini koruma altına aldı. Arda'ya ise hem 'O istiyor, bu istiyor' haberleriyle hem 'Türk Messi' benzetmeleriyle hem de oynatmayarak onun kariyerine çok zarar verdiğimizi düşünüyorum. Arda'yı oynatarak değerine değer katmalıyız. İkisinin de önü açık. Allah kaza bela vermesin. Nazar değmesin"

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