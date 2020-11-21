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Dünya Hollanda, Kuzey Irak ve Mali'ye 100-150 arası asker yollayacak
Dünya

Hollanda, Kuzey Irak ve Mali'ye 100-150 arası asker yollayacak

Hollanda Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'a ve Mali’de Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı görev yapan barış gücü MINUSMA'ya askeri destek göndereceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 12:51:00 -
Hollanda, Kuzey Irak ve Mali'ye 100-150 arası asker yollayacak

Hollanda'nın, Kuzey Irak'a ve Mali’de Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı görev yapan barış gücü MINUSMA'ya askeri destek sağlayacağı bildirildi.

Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 100 ila 150 askerin, Kuzey Irak'taki Erbil Uluslararası Havalimanı'nı koruyacağı belirtildi.

Yeni yılda yola çıkacaklar

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri içinde yer alacak askerlerin ilk bölümünün, Ocak 2021'de yola çıkacağı ifade edildi. 

Ayrıca açıklamada, 70 ila 130 askerin de Mali'de BM'ye bağlı görev yapan barış gücü MINUSMA’ya lojistik destek vereceği ifade edilirken, ülkeye askerlerin yanı sıra C-130 transport uçağı da gönderileceği kaydedildi. 

Mali'deki desteğin 2021 yılının kasım ayında başlayacağı ve 6 ay süreceği bildirildi.

 

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