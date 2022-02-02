Hollanda fişini çekmişti! Türkiye'ye getirilen Dilara'nın babasından duygulandıran sözler

Hollanda'nın yaşam fişini çekme kararı aldığı gurbetçi kızı Dilara Şahin'in (28) Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı ile Türkiye'ye getirilmesinin ardından Siyami Ersek Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi alındı.

SABAH'a konuşan baba Oğuz Şahin "Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız sesimizi duydu. Kızımı Türkiye'ye getirdi. Dilara'nın en karanlık günü umuda çevrildi. Cumhurbaşkanımız bana telefon da açtı "Dilara kızımız için elimizden geleni yapacağız. Dua edin. Ben de Dilara için dua edeceğim' dedi. Bizi yalnız bırakmadı. Bu tavrı nedeniye Hollanda basını bile Erdoğan'dan bahsediyor. Kızımın kurtarıcısı oldu. Bizim yüreğimize su serpti" dedi.



Hollanda da Zwolle kentinde yayınlanan De Stentor gazetesi attığı başlıkta "Ağır hasta Dilara Erdoğan'ın sayesinde Türkiye'ye gönderildi" diyerek, Dilara'nın Türkiye'ye getirilmesine yer verdi.



Hollanda'da yaşayan gurbetçi ailenin kızı Dilara Şahin, hastanede komaya girdi. Doktorlar, 'Salı günü saat dörtte fişini çekeceğiz artık yapacak bir şey yok' dedi. Gözü yaşlı baba Oğuz Şahin, A Haber ekranlarından yardım istedi. Başkan Erdoğan ise ailenin yardım feryadına kulak verdi. Dilara Şahin tedavisi için önceki gün sabah saatlerinde Türkiye'ye getirilerek İstanbul'da Siyami Ersek Hastanesi'ne yatırıldı.

Sesimizi duydu

SABAH 'a konuşan baba Oğuz Şahin, 26 yıldır Hollanda'da işçi olarak çalıştığını, Dilara'nın bir ağabeyi ve kardeşinin olduğunu söyledi. Dilara'nın dişçi asistanlığı eğitimi aldığını bu yıl da yüksek okula gitmeye karar verdiğini belirten baba Oğuz Şahin "27 Aralık'ta Dilara'ya akut lösemi teşhisi kondu. 1 hafta kemoterapi gördü. Ama sonra Hollandalı doktorlar, hızlıca umutların tükendiği söyledi. 'Tedaviyi durdurduk. Kızının fişini çekeceğiz' dediler. Ne yapacağımızı şaşırdık. Sesimizi kimse duymaz sanıyorduk ama Başkan Erdoğan sesimizi duydu" dedi.

Kızımın en karanlık günü umuda döndü

"Kızım şu anda Türkiye'de Türk doktorlara emanet" diyen baba Oğuz Şahin şunları söyledi:*Yüreğime su sepirtildi. İçim rahat. Kızımın güvende olduğunu hissediyorum.

*Kızımızın en karanlık günüydu. Şimdi umutlarım arttı.



*Dün aat 16.00'da çekecekleri kızımın fişini. Şimdi Türkiye'de yoğun bakımda umutla yaşama tutunmaya çalışıyor.

Hollanda basını bile Erdoğan'ı yazıyor

*Umudumuz bitti derken, yeniden umutlandık. Cumhurbaşkanımız telefonla da aradı beni. 'Dilara kızımız için elimizden geleni yapacağız. Tedavisini en iyi şekilde yapacağız. Dua et. Biz de Dilara için dua edeceğiz' dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da Allah razı olsun o da arıyor. Bizi yalnız bırakmadılar.

*Hollanda basını bile Başkan Erdoğan'dan bahsediyor. Dilara'yı nasıl kurtardığını anlatıyor.