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Dünya Hollanda da ülkücü hareketi yasaklıyor
Dünya

Hollanda da ülkücü hareketi yasaklıyor

Fransa ve Almanya’dan sonra Hollanda da, Ülkü Ocakları’nın faaliyetlerinin Avrupa Birliği (AB) çapında yasaklanmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 09:49:00 -
Hollanda da ülkücü hareketi yasaklıyor

 Münübe Yılmaz 

Hollanda iki ülke gibi ayrıca Ülkü Ocakları’nın AB’nin yaptırımlar listesine alınmasını talep etti. İktidar ve muhalefet partilerinin ortak önerisiyle parlamento gündemine gelen ve ilk onayı alan önerge, hükümet tarafından incelendikten sonra bir kez daha oylanacak.

Hollanda’da hükümet ortağı üç parti ile muhalefetteki Sosyalist Parti (SP) tarafından ortaklaşa verilen önerge, 150 üyeli Temsilciler Meclisi’nde 147 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Önergeye sadece Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği DENK (Düşün) Partisi destek vermedi.

Fransa’nın Ülkü Ocakları’nın faaliyetlerini yasaklamasından sonra, Başbakan Mark Rutte’nin lideri olduğu Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) milletvekili Bente Becker, benzer bir kararın Hollanda’da alınmasını gündeme getirdi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

SOYKIRIMCI irkci-hacli demokrasi ve ozgurluk dusmani FASIST BATI ASLINA RÜCU EDIYOR!

.......
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Alparslan

Sarı hınzırlar nerenize ne battı ? Niye Türklüğü ve İslamı savundukları için mi ? Vatanımıza ve Milletimize hainlik ve ihanet beslemedikleri için mi ?
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