Hollanda bu Türk kadını konuşuyor! Where is Kenan dayağı

Hollanda'da yaşanan olayda bir kadın ailesi ile birlikte, sokak ortasında bir kadını derbederken görülüyor. Darbeliden kadın ise o anlarda yardım çığlıkları atıyor.

İddiaya göre o kadının sokak ortasında bir kadını darp etmesinin nedeni ise kocasıyla birlikte olması. Kenan isimli kocası tarafından aldatıldığı iddia edilen kadın, sinirini önce kadından ardından ise kocasından çıkardı.

Aldatıldığı iddia edilen kadının ailesi ile birlikte bir kadını sokak ortasında darp ettiği o anlar: