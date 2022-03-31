Hollanda Basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası

Türkiye, Ukrayna ve Rusya savaşını sona erdirmek için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından İstanbul, Ukrayna ve Rusya müzakere heyetleri arasındaki toplantıya ev sahipliği yaptı.

Toplantının ardından hem Rusya hem de Ukrayna tarafından olumlu mesajlar gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri dünya basınından büyük yankı uyandırdı.

Diplomasi trafiğine vurgu yaptı

İstanbul'da gerçekleşen tarihi zirve Hollanda'nın yüksek tirajlı gazeteleri arasında yer alan Algemeen Dagblad'da geniş yer buldu.

Gazetenin baş haber sorumlusu Saskia Van Westhreenen, kaleme aldığı makalesinde Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için Başkan Erdoğan'ın gösterdiği yoğun diplomasi trafiğine vurgu yaptı. Erdoğan'ın girişimlerinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

"Nobel Barış Ödülü verilebilir"

Hollandalı gazeteci, makalesinde, "Ukrayna-Rusya Savaşının sona ermesi ve barışın sağlanması konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle Başkan Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilebilir. Bu kimin aklına gelebilirdi?" ifadelerini kullandı.