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Dünya Hollanda Başbakanı Rutte: Biraz daha fakirleşeceğiz
Dünya

Hollanda Başbakanı Rutte: Biraz daha fakirleşeceğiz

Ülkede artan enflasyon rakamları hakkında konuşan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, herkesin ilerleyen zamanda biraz daha fakirleşeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 22:13:00 -
Hollanda Başbakanı Rutte: Biraz daha fakirleşeceğiz

Ülkede artan enflasyon rakamları hakkında açıklama yapan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, herkesin ilerleyen zamanda biraz daha fakirleşeceğini söyledi.

Rutte, her cuma yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı yaptı.

Mart ayı enflasyon rakamının 11,9'a yükselmesinin "endişe verici" olduğunu belirten Rutte, "Müthiş yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Tabii bu birçok kişiyi etkiliyor. İlerleyen zamanda hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz. Bu gerçekten olacak. Bu konuda net olmalıyız." dedi.

Rutte, Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarına etkisini bu sene herkesin ciddi şekilde hissedeceğine dikkati çekerek "Enflasyon o kadar korkunç yüksek ve enerji fiyatları o kadar hızlı yükseliyor ki Hollanda'ya verilecek en dürüst mesajım, hükûmetin bunların hepsini çözemeyeceğidir. Etkilerini bu yıl hepimiz toplu olarak hissedeceğiz. Gerçekten hep birlikte hissedeceğiz. Hepimizin cüzdanlarımızı akıllıca kullanması gerekiyor." dedi.

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