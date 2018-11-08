0553 313 94 23
impression

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den 'ayrımcılığa karşı mücadele' çağrısı

Rutte, ülkede göçmen kökenlilerin en yoğun olduğu bölgelerden Lahey kentindeki Schilderswijk semti sakinlerine, ayrımcılığa karşı mücadele etmeleri çağrısını yaptı.

08 Kasım 2018 Perşembe 08:25
Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den 'ayrımcılığa karşı mücadele' çağrısı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkede göçmen kökenlilerin en yoğun olduğu bölgelerden Lahey kentindeki Schilderswijk semti sakinlerine, ayrımcılığa karşı mücadele etmeleri çağrısında bulundu.

Schilderswijk kütüphanesinde, "Schilderswijk semtindeki günlük yaşam ve gençlerin geleceği" temalı etkinlikte katılımcıların sorularını yanıtlayan Rutte, iş yerleri ve staj yerlerinde ayrımcılık yapılmasını "korkunç" olarak nitelendirdi.

Rutte, "Bu tür ayrımcılığa maruz kaldığınız zaman pes etmeden mücadele etmenizi umut ediyorum." ifadesini kullandı.

Bir işverenin Müslüman yerine Hollandalıyı tercih etmesinin "aptalca bir ön yargı" olduğunu dile getiren Rutte, "Bu ülkede, bana göre yasal olarak yaşayan ve az da olsa olumlu katkı sağlayan herkese her zaman şans verilmeli. Irkı, dini, kökeni ne olursa olsun toplum içinde yeri vardır. Herkes bu hakka sahip fakat bu ülkede ifade özgürlüğü ve dini özgürlük gibi uyulması gereken temel değerlerimiz de var." dedi.

Başbakan Rutte, Schilderswijk semtinde olumlu durumlar yaşanmasına rağmen medyanın sadece olumsuzlukları yansıtmasına karşı iyimser tavır takınılması gerektiğini vurguladı.

Semt sakinlerinin, yaşamlarından olumlu hikayeler anlatıp gündeme getirerek bunu tersine döndürebileceğini ifade eden Rutte, "Bu akşam bu yüzden bir araya geldik. Bu semtte olumsuzluklar vardır ama olumlu olanlar daha çok. Bu semtte yaşayan Türk, Faslı, Surinamlı ve 100'ün üzerinde farklı kökenden gelen yeni nesil gençlerin semt için iyi şeyler yaptığını ve aktif olduğunu görüyoruz. Bu semtin geleceği için bu bana güven veriyor." diye konuştu.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 08:25
  1. Hollanda

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Derbi gecesi Hasan Şaş istifa etti Fatih Terim...
    1. Derbi gecesi Hasan Şaş istifa etti..
    2. 'Petrol fiyatlarını ben düşürdüm'
    3. İstanbul'da otobüs kazası! Tramvay..
    4. Kılıçdaroğlu'ndan vekillere engel geldi
    5. Ankara'da gecekonduya baskın! 'Kılıç'..
    6. Dolar bugün ne kadar?
    7. ABD başlarına ödül koymuştu.....
    8. Diriliş Ertuğrul'da yer yerinden oynuyor
    9. Kılıçdaroğlu, seçimlerde onları aday..
    10. Sosyal medyada bunu paylaşanlara ceza..
    11. Meclis'te yasak alanda sigara içen..
    12. Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam..
    13. Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den..
    14. Eski muhtar dehşet saçtı: 3 kişi yaralı
    15. Donald Trump, Adalet Bakanı..
    16. Ordu'dan Almanya'ya 150 ton bal
    17. Suriyeliler Türkiye'de parti mi kuracak?
    18. Diriliş Ertuğrul 123. bölümde neler..
    19. Arequipa kentinde bebek satan çeteye..
    20. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz,..
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi