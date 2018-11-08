Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den 'ayrımcılığa karşı mücadele' çağrısı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkede göçmen kökenlilerin en yoğun olduğu bölgelerden Lahey kentindeki Schilderswijk semti sakinlerine, ayrımcılığa karşı mücadele etmeleri çağrısında bulundu.

Schilderswijk kütüphanesinde, "Schilderswijk semtindeki günlük yaşam ve gençlerin geleceği" temalı etkinlikte katılımcıların sorularını yanıtlayan Rutte, iş yerleri ve staj yerlerinde ayrımcılık yapılmasını "korkunç" olarak nitelendirdi.

Rutte, "Bu tür ayrımcılığa maruz kaldığınız zaman pes etmeden mücadele etmenizi umut ediyorum." ifadesini kullandı.

Bir işverenin Müslüman yerine Hollandalıyı tercih etmesinin "aptalca bir ön yargı" olduğunu dile getiren Rutte, "Bu ülkede, bana göre yasal olarak yaşayan ve az da olsa olumlu katkı sağlayan herkese her zaman şans verilmeli. Irkı, dini, kökeni ne olursa olsun toplum içinde yeri vardır. Herkes bu hakka sahip fakat bu ülkede ifade özgürlüğü ve dini özgürlük gibi uyulması gereken temel değerlerimiz de var." dedi.

Başbakan Rutte, Schilderswijk semtinde olumlu durumlar yaşanmasına rağmen medyanın sadece olumsuzlukları yansıtmasına karşı iyimser tavır takınılması gerektiğini vurguladı.

Semt sakinlerinin, yaşamlarından olumlu hikayeler anlatıp gündeme getirerek bunu tersine döndürebileceğini ifade eden Rutte, "Bu akşam bu yüzden bir araya geldik. Bu semtte olumsuzluklar vardır ama olumlu olanlar daha çok. Bu semtte yaşayan Türk, Faslı, Surinamlı ve 100'ün üzerinde farklı kökenden gelen yeni nesil gençlerin semt için iyi şeyler yaptığını ve aktif olduğunu görüyoruz. Bu semtin geleceği için bu bana güven veriyor." diye konuştu.