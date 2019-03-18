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Hollanda Başbakanı Mark Rutte saldırı sonrası konuştu: Bir tek cevabımız var

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Utrecht kentinde düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada,"Eğer yapılan saldırı terörse bir tek cevabımız var. Hukukumuzun üstünlüğüdür" dedi.

18 Mart 2019 Pazartesi 19:37
Hollanda Başbakanı Mark Rutte saldırı sonrası konuştu: Bir tek cevabımız var

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, "Eğer yapılan saldırı terörse bir tek cevabımız var. Hukukumuzun üstünlüğü ve demokrasimiz şiddetten daha üstündür" dedi.

Hollanda Başbakanı Rutte, düzenlediği basın toplantısında, saldırı karşısında tüm ülke olarak şoke olduklarını belirterek, "Bir terör saldırısı, bizim toplumumuzun toleransına saldırıdır. Eğer yapılan saldırı terörse bir tek cevabımız var. Hukukumuzun üstünlüğü ve demokrasimiz şiddetten daha üstündür. Bunu asla tolere etmeyeceğiz" diye konuştu.

"Fail ya da failleri bulmaya odaklandık" 

Saldırının arkasında terör unsuru bulunabileceğini gözardı etmediklerini belirten Rutte, "Fail ya da failleri bulmaya odaklandık" dedi.

Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçesi Maxima da sosyal medyadan, Utrecht'te yaşanan saldırıda 3 kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntülü oldukları mesajını paylaştı.

Kral ve Kraliçe, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu, saldırıya maruz kalanların ve ailelerinin yanında olduklarını kaydetti.

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS'ta çıkan haberlerde, Gökmen Tanış olarak belirlenen şüphelinin daha önce tecavüz ve farklı tehditlerden dolayı sicilinin olduğu yönünde iddialar bulunduğu ancak bunların kesinleştirilemediği belirtildi.

Diğer taraftan polisin olaya yakın mesafedeki bir apartmanda operasyon düzenlediği görüldü.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 19:37
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