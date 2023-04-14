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Dünya Hollanda 12 yaşından küçük çocuklara ötanazi izni verecek
Dünya

Hollanda 12 yaşından küçük çocuklara ötanazi izni verecek

Yeniakit Publisher
2023-04-14 09:19:00 -
Hollanda 12 yaşından küçük çocuklara ötanazi izni verecek

Hollanda hükümeti, dayanılamaz acı çeken ve iyileşme umudu olmayan 12 yaşından küçük çocuk hastalara ötanazi hakkı tanımaya hazırlanıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve hükümet ortaklarının üzerinde anlaştığı düzenlemenin bugün bakanlar kuruluna sunulması bekleniyor.

Dünyada ötanazi uygulamasını kabul eden ilk ülke olan Hollanda’da, 2002 yılından bu yana, çaresiz hastalığı olanlara belirli koşullar altında ölme izni veriliyor.

Ancak bu uygulama sadece 12 yaş ve üzeri bireyleri kapsıyor.

Hollanda’daki çocuk hekimlerinin ısrarı sonucu hükümet, 12 yaşın altındaki çocuklara ötanazi hakkı verilmesi konusunda yetkili otoritelerden görüş istedi.

Uzmanlar, yaşamın son evresindeki bakım ve tedavinin yetersiz kaldığı, 1-12 yaş arası çocuklara ölüm hakkı verilmesini önerdi.
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NASIL UYGULANACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme, 1 yaşına kadar olan çocukları kapsamıyor.

Hollanda’da yayımlanan De Telegraaf gazetesine bilgi veren hükümet kaynakları, yeni düzenlemenin bugün bakanlar kurulu tarafından kabul edilmesinin beklendiğini bildirdi.

Hekim örgütlerinin onayını alan yasal düzenleme konusunda, koalisyon hükümetini oluşturan dört parti de anlaştı.

Meclis çoğunluğunun desteklediği düzenlemeden, yılda 12 yaşından küçük yaklaşık beş çocuk yararlanacak.

Ötanazi hakkı, sürekli epileptik atak geçiren ve öngörülebilir bir gelecekte ölmesi beklenen çocukları kapsayacak.

Düzenlemeye göre, çocuğun ne istediğini belirtemeyeceği var sayılan durumlarda hem anne hem de babasının ötanazi konusunda aynı fikirde olması gerekecek.

Çocuğun doktoru da, ötanazi konusunda karar vermek için en az bir bağımsız hekime danışmak zorunda olacak.

Belçika, 12 yaşın altındaki çocuklara ölme izni veren ilk ülke oldu. Hükümet, 2014 yılında, iyileşme umudu olmayan ve büyük acı çeken 12 yaşından küçük çocuklara ötanazi hakkı tanıdı.

Hollanda ise, 2002 yılında, iyileşme umudu olmayan ve çok fazla acı çeken 12 yaşından büyüklere ötanazi hakkı tanıyan ilk ülke oldu.

Hollanda’da 2021 yılında iyileşme umudu olmayan 12 yaş ve üzeri 7 bin 666 kişi, 2022 yılında da 8 bin 720 kişi kendi isteğiyle ölme halkını kullandı.

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