Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan'dan kadına yönelik şiddet olaylarına tepki

ANKARA (AA) - Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, son dönemde kadınlara yönelik yaşanan şiddet olaylarına tepki göstererek, toplum duyarlı kanunların daha caydırıcı olması gerektiğini söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sadık Karakan, kadına şiddet karşısında kimsenin sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.

Kadına yönelik şiddetin toplumda kanayan bir yaraya dönüştüğünü anlatan Karakan, "Son günlerde sıkça yaşanan kadına şiddet olaylarına her kesimin tepki göstermesi gerekiyor. Çünkü sessizlik bu şiddeti, bu vahşeti kabullenmek anlamı taşır. Kanunların daha caydırıcı olması gerekir. Kadınlarımıza uygulanan fiziksel ve psikolojik şiddeti lanetliyor ve toplumumun her kesimini bu şiddete karşı isyan etmeye davet ediyorum. " ifadelerini kullandı.





- "Kadınlarımız ne kadar güçlü olursa ülkemiz o denli muasır medeniyetler seviyesine yaklaşır"





Karakan, Neşet Ertaş'ın 'Kadınlar insandır, biz insanoğlu' sözlerini anımsatarak, kadına şiddeti meşru kılan ve destekleyen her türlü anlayışın yanlış olduğunu vurguladı.

Kadınları güçlü olan toplumların gelişmişlik standartlarının üst seviyede olduğuna dikkati çeken Karakan, şunları kaydetti:

"Sanatta, sporda, kültürel aktivitelerde toplumsal kalkınmanın her alanında göğsümüzü kabartan ve nice başarılara imza atan kadınlarımız, ne kadar güçlü olursa, ülkemiz de o denli muasır medeniyetler seviyesine yaklaşır. Kadına şiddete eğilim gösteren herkesin bilmesi gerekir ki bu toplum kendilerine hak ettiği cezayı verecektir. Şiddete uğrayan kadınların ve ailelerinin yaşadığı acılar hepimizin ortak acısıdır. Ortak acılarda buluştuğumuz zaman inanıyorum ki bir daha böylesi vahşet haberlerine şahitlik etmeyeceğiz."