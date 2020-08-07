  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Hoca Ahmet Yesevi'nin kurduğu akıma ait! Kazakistan'da 600 yıllık sufi tekkesi bulundu

Kazakistan'da Türkistan kentinin en kadim bölgesi Kultöbe'de düzenlenen arkeolojik kazı çalışmalarında 15. ile 19. yüzyıllar arasında hizmet verdiği belirtilen sufi tekkesi bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 11:53:00 -
Hoca Ahmet Yesevi'nin kurduğu akıma ait! Kazakistan'da 600 yıllık sufi tekkesi bulundu

Kazakistan'ın Türkistan kentindeki Hoca Ahmet Yesevi Türbesi yakınlarında 15. ile 19. yüzyıla ait sufi tekkesi bulundu.

Kazakistan Kültür Bilimsel Araştırma Enstitüsünden yapılan açıklamada, Türkistan'ın en kadim bölgesi Kultöbe'de düzenlenen arkeolojik kazı çalışmalarında, bilim adamlarınca sufi tekkesi bulunduğu belirtildi.

“Yerli bilim adamlarınca bilinmiyor”

Açıklamada, yapıda ayin odalarının yanı sıra Derviş tarikatına mensup hizmetkarların mezarlarının bulunduğu ifade edildi.

Yapının 15. ile 19. yüzyıllar arasında hizmet verdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, bu tür anıtların yerli bilim adamlarınca bilinmediğini ve az araştırılmış konular kategorisinde olduğu aktarıldı.

Açıklamada, her birinde soba ve tandırlar bulunan 10 odadan oluşan yapının güneydoğu kısmındaki yer altı mahzenli dikdörtgen türbede, Hoca Ahmet Yesevi'nin Türbesi yönünde 7 mezarlığın bulunduğu kaydedildi.

Yesevi'nin kurduğu sufizm akımına ait

Arkeolojik kazı çalışmalarının Bilimsel Yöneticisi Andrey Hazbulatov, tekkenin Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesine yakın yerleşmesi ve mezarlıkların türbeye doğru bakması açısından Yesevi'nin kurduğu sufizm akımına ait olduğunu söyledi.

Tekke, eskiden tarikat üyelerinin barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer olarak biliniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Küçük'ten yeniakit.com.tr'ye flaş açıklamalar
Gündem

Cem Küçük'ten yeniakit.com.tr'ye flaş açıklamalar

Gazeteci-Yazar Cem Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorularını yanıtladı...
Türkiye'den Yunanistan ve Mısır'a çok sert tepki
Gündem

Türkiye'den Yunanistan ve Mısır'a çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasında yapılan sözde deniz yetki sınırlandırılması anlaşmasına ilişkin bir açıklama yaptı...
Bu anket CHP Genel Merkezinde şok etkisi oluşturacak
Siyaset

Bu anket CHP Genel Merkezinde şok etkisi oluşturacak

Ada Araştırma Şirketi, CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı konuşulan eski milletvekili Muharrem İnce’ye CHP seçmenin yüzde 30’unun oy veri..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı