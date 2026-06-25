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Dünya Hizmetçisini öldüren milletvekili tutuklandı!
Dünya

Hizmetçisini öldüren milletvekili tutuklandı!

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Hizmetçisini öldüren milletvekili tutuklandı!

Brezilya’da milletvekili João Pereira, evinde çalışan hizmetçisi Maria Silva’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Brezilya’da milletvekili João Pereira, evinde çalışan hizmetçisi Maria Silva’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Polis kaynaklarına göre olay, milletvekilinin São Paulo’daki evinde meydana geldi. İddiaya göre Pereira ile 38 yaşındaki hizmetçi Silva arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve olay ölümle sonuçlandı.

Savcılık, yapılan ilk incelemelerde olay yerindeki delillerin şüpheliyi işaret ettiğini belirterek Pereira hakkında “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklama talep etti. Mahkeme, delil durumunu yeterli bularak milletvekilinin cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Olay Brezilya siyasetinde büyük yankı uyandırırken, parlamentoda etik soruşturma başlatılması gündeme geldi.

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