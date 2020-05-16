Hizmet yok yalan çok

Yalan ve iftira siyasetiyle günü kurtarmaya çalışan CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun her iddiası çürütülüyor.

T3 bombası elinde patladı

HDP’nin desteğiyle koltuğa oturan İmamoğlu, 11 aydır ucuz yalanlara başvuruyor. Selçuk Bayraktar’ın Mütevelli Heyeti Başkanlığını yaptığı T3 Vakfı’nın, İBB’den para aldığı iftirasına İmamoğlu bilinçli bir şekilde sessiz kaldı. CHP tarafından ortaya atılan iddialara karşın, Bayraktar’ın, İmamoğlu’na seslenerek ‘gerçeği açıkla’ demesini ise duymazdan geldi. Bayraktar ise İmamoğlu’nun bu basitliği karşısında protokolü tek taraflı olarak iptal etti.

Algı cambazı

Danışmanı Murat Ongun tarafından İETT’nin ulaşımdaki basiretsizliğin örtmek için ortaya atılan “AK Partililer, Fazilet Durağın’da otobüsü dolduruyor” yalanı da çöktü. Fazilet Durağından 47 kişinin aynı anda otobüse bindiğini iddia eden İBB yönetimini savcılık rezil rüsva etti.

Her gün yeni kumpas

İmamoğlu’ndan bir kahraman çıkarma çabalarının da bizzat CHP’nin dümeni olduğu anlaşıldı. Sol medyada ‘İmamoğlu ölümle tehdit ediliyor’ manşetiyle servis edilen haberlerin sırrı çok geçmeden çözüldü. Tehdit eden kişinin CHP’li Tuna Görgünoğlu olduğu belirlendi. CHP’li hesaplar tarafından paylaşılan ‘İBB’den başka kimse yardım getirmedi’ röportajını veren Ali Genik ile ‘İşsizim ve mağdurum’ diyen Fatma Çetinkaya’nın çok lüks yaşam sürdükleri de kısa sürede ortaya çıktı. İmamoğlu ekibi tarafından servis edilen ‘Limon Kumpası’ görüntülerinin de CHP’nin kurgusu olduğu çok geçmeden anlaşıldı.