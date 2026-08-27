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Siyaset Hizmet yok üç kağıt çok Adana’da rüşvetçi başkanlara isyan
Siyaset

Hizmet yok üç kağıt çok Adana’da rüşvetçi başkanlara isyan

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Aziz İhsan Aktaş davasında mahkemenin "rüşvet" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a Adana halkı tepki göstererek, "Rüşevet alan cezasını çeker" dedi. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkında da "rüşvet alma" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilirken, Aydar'ın 2 yıl 11 ay süreyle memuriyetten yasaklanmasına karar verilmişti.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasının son duruşmasında mahkeme heyeti kararını açıklamıştı. Yargılandığı için görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında "rüşvet alma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Karalar hakkında ayrıca 3 yıl 1 ay 15 gün memuriyetten yasaklanma kararı verilmişti. Görevinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "rüşvet alma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, Tekin hakkında ayrıca 4 yıl 2 ay memuriyetten yasaklanma kararı verilmişti.

Görevden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkında da "rüşvet alma" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilirken, Aydar'ın 2 yıl 11 ay süreyle memuriyetten yasaklanmasına karar verilmişti.

Adanalı vatandaşlar belediye başkanlarının rüşvetten yargılanıp ceza almasını değerlendirdi. Cem Tutan, "Adana gibi bir şehrin rüşvetle gündeme gelmesini hoş karşılamadım. Festival ve karnavallarıyla öne çıkan ve turist çeken bir şehrin bu şekilde yönetilmesi hoş değil. Rüşvet almak kimseye yakışmaz ancak Adanalı birine hiç yakışmaz. Çünkü Adana insanı merttir, cömerttir. Adana gibi kebabıyla, festivaliyle ünlü bir şehrin böyle bir şeyle gündeme gelmesi hoş olmadı. Turizm açısından insanlar uzaklaşabilir. Rüşvet alan cezasını çeker" dedi.

Can Çiçek ise, "Adana'nın imajı açısından çok kötü. Rüşvet suçu Adana'yı yöneten biri için çok kötü. 3 tane belediye başkanı rüşvetten ceza aldı" diye konuştu

"Deliller varsa, suçluysa yatsın" diyen Ömer Koç ise, "Adanalı olarak hizmet görmüyoruz. Evimin önündeyim pislik götürüyor her yeri. Belediyeler kalkmalı. İmardan her şeyden rüşvet istiyorlar. Adana'nın böyle şeylerle gündeme gelmesi hoş değil. Adana gibi güzel bir şehirde sürekli karnavallar, etkinlikler yapılıyor. Dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Biz Adana'nın daha güzel şeylerle gündeme gelmesini beklerdik. Ülke sürekli rüşvetlerle gündeme geliyor" dedi.

Can Okat ise, "Adana yıllardır öksüz bir şehir. Çok sıcak bir şehir ancak hep öksüz kaldı. Özellikle son 1 yıldır Adana'ya hiçbir hizmet yapılmıyor. Seyhan çöpten geçilmiyor. Şu an Adana'ya hiçbir şey yapılmıyor" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Asım keskin

Bekediya başkanları ayrı bir facia. Siz birde eskiden terörist iken simdi meclis üyesi yapılan eski dhkp-c kilerin aile bireykerinin istisnasız hepsi belwdiyere sokuldu. Dogmamis yetimin kanına girdiler. Bunlarada birseyler yapilmalidir
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