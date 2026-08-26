YPG tarihe karıştı, Özeller'in sözleri gündeme oturdu: 'Hiçbir güç karşısında duramaz'

Suriye’de dengeleri değiştirecek gelişmede YPG’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Örgütün elebaşılarından “Mazlum Abdi” kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Şam’daki Halk Sarayı’nda yaptığı açıklamada, sözde özerk yönetimin yanı sıra buna bağlı tüm sivil ve askeri yapıların feshedildiğini duyurdu.

Terörist elebaşı Şahin, "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yapılan anlaşmanın ardından güçlerimizin Suriye ordusunun tugayları bünyesine entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, bugün büyük bir sorumlulukla bağımsız bir askeri güç olarak kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz" açıklamasını yaptı.

YPG feshetti Özeller'in sözleri gündem oldu

YPG’nin lağvedilmesinin ardından emekli Albay ve sosyal medya fenomeni Orkun Özeller’in geçmişteki Suriye yorumları da yeniden gündeme taşındı. Özeller’in daha önce yaptığı bazı değerlendirmelerde, YPG’nin Suriye’de karşısında hiçbir gücün duramayacağını ve “Mazlum Abdi’nin Suriye Devlet Başkanı olabileceğini” söylemesi sosyal medyada yeniden tartışma konusu oldu.

Kullanıcılar, gelinen son noktaya dikkat çekerek Özeller’in Suriye’ye ilişkin öngörülerinin gerçekleşmediğini savundu ve eski açıklamalarını alaycı paylaşımlarla gündeme getirdi.

Tutuklanıp beraat etmişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle daha önce tutuklanan emekli Albay Orkun Özeller, yaklaşık iki ay cezaevinde kaldı. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla yargılanan Özeller, davanın sonunda beraat etti.

Özeller, YPG’nin kendini feshettiğini duyurmasının ardından ise geçmişteki Suriye değerlendirmeleri nedeniyle yeniden gündeme geldi. Özeller, daha önce yaptığı bazı öngörülerin gerçekleşmemesi ve teröristleri göklere çıkartan sözleri nedeniyle eleştirilerin odağı oldu.