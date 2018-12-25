Hizmet ihracatında kendisiyle yarışıyor

Fikri ve sınai mülkiyet alanında ülkemizin uluslararası kuruluşu olan Destek Patent, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı’ sıralamasında ilk 300 firma arasına girerek başarısını bir kez daha kanıtladı. Şirket, en çok Avrupa ülkelerine ihracat yapıyor. Ardından ABD ve Japonya geliyor.

‘Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı’ sıralamasında yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Sektöre ivme kattık. Türkiye ekonomisinin en güçlü yönü olan ihracatı arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız” dedi. Yamankaradeniz, ayrıca 2023 için konulan 500 milyar dolar ihracat hedefinin inovasyonla, katma değerli markalar ve ürünlerle yakalanabileceğini dile getirdi.