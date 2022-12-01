Hızlı ve sağlıklı kilo vermenin 6 yolu! Evde hızlı kilo verme yolları

İstenilen hedeflere ulaşmaya yardımcı olacak ve iyi bir sonuç elde edilmesini sağlayacaktır. Düzenli olarak takip edilmelidirler. Kilo kaybı için sağlıklı beslenme sadece lezzetli olmamalı, aynı zamanda sağlıklı ve faydalı olmalıdır. Daha hızlı kilo vermek için 6 yeme kuralına göz atmanızı öneriyoruz:

1. Lifli besinler

Bağırsak mikroflorasını normalleştirir. Meyve ve sebzeler, gastrointestinal sistemi temizler, kabızlığı rahatlatır, kurtarma işlemlerini başlatır. Vücudun dokunulmazlığını ve enfeksiyonlarla savaşma kabiliyetini önemli ölçüde arttırırlar.

2. Kalsiyum ve D vitamini

Süt ürünleri kalsiyum ve D vitamini bakımından zengindir ve kilo vermeye yardımcı olurlar, günlük beslenmeye dahil olmaları gerekir, ancak az miktarda.

3. Hangi Yağ Yenmeli

Deniz balığı özellikle yararlıdır. Hormon arka planından sorumlu olan kalp ve tiroidin çalışması için gerekli olan çoklu doymamış yağ asitleri Omega-3, iyot içerir. Ayrıca avokado, fındık ve zeytinyağı yemelisiniz.

4. Protein

Proteinli yiyecek kas oluşumunun temelidir, daha fazla kas kütlesi, istirahatte bile daha fazla yağ yakılır. Proteinli yiyecekler kilo vermeye yardımcı olur.

5. Su

Su en düşük kalorili içecektir. Günde 6-8 bardak su içmek, vücudun toksinleri temizlemesine yardımcı olur ve bu da kalorisiz vücudun doygunluğuna katkıda bulunur. Suyun ana avantajı yüksek kalorili içecekleri tüketmeyi bırakmanızdır.

6. Yeşil çay

Aktif olarak yağ yakmaya yardımcı olan, metabolizmayı ve sindirimi hızlandıran, vücudu mikro elementlerle doyuran, vücuttan serbest radikalleri alan maddeleri içerir.

Evde kilo vermenin yolları

Mevsimin en taze sebze ve meyvelerine sofranızda yer açabilirsiniz.

Mevsime uygun detokslar uygulayabilirsiniz.

3. Zararlı abur cuburlar yerine sağlıklı atıştırmalıklar tüketebilirsiniz.

Her gün yeşil çay içmeye özen gösterebilirsiniz.

Yemeklerinizde bolca baharat kullanabilirsiniz.