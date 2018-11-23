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Hızlı Türkler piste çıkıyor

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Can Öncü, 25 Kasım Pazar günü Dünya Gençler Şampiyonası'nın son yarışında İspanya'nın bu kez Ricardo Tormo pistinde yarışacak

23 Kasım 2018 Cuma 15:45
Hızlı Türkler piste çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Can Öncü, 25 Kasım Pazar günü Dünya Gençler Şampiyonası'nın son yarışında İspanya'nın bu kez Ricardo Tormo pistinde mücadele edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarışta Öncü'nün yine kendisi gibi başarılı ikizi Deniz Öncü de yarışacak.

Özel davetle katıldığı Valencia'daki Moto3 yarışında zafere sürerek grand prix kazanan en genç ve ilk Türk pilot unvanını alan Can Öncü bir kez daha piste çıkıyor. Yine İspanya'da yarışacak olan Can Öncü, bu kez Dünya Gençler Şampiyonası'nın 8. ve son ayak yarışında mücadele edecek.

Ricardo Tormo pistindeki yarışta Can Öncü’nün ikizi Deniz Öncü de yer alacak.

MotoGP'nin alt yapısı olarak değerlendirilen Red Bull Rookies Cup'ta sezonu şampiyon ve ikinci tamamlayarak büyük başarıya imza atan Öncü kardeşler, bu yarıştan da zaferle ayrılmak istiyor.

Dünya Gençler Şampiyonası'nın son yarışı öncesi Can Öncü 69 puanla sekizinci, Deniz Öncü de 39 puanla 13. sırada yer alıyor. Zirvede ise 180 puanla Raul Fernandez var.

Dünya Gençler Şampiyonası'nın son yarışında 24 Kasım Cumartesi günü sıralama antrenmanları yapılacak. 25 Kasım Pazar günü ise TSİ 13.00'da ilk yarış, TSİ 16.00'da ikinci yarış 18 tur üzerinden start alacak.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 15:45
  1. Red Bull

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