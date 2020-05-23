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Hızlı tren seferleri başladı mı? | Hızlı tren bileti nasıl alınır?

Hızlı trenler çalışıyor mu? Koronavirüs salgını sebebiyle şehirlerarası ulaşımda haftalardır kısıtlamalar uygulanıyor. Tedbirler kapsamında yüksek hızlı tren seferleri durduruldu. Vatandaşlar “Tren seferleri başladı mı?” , “Yüksek hızlı tren çalışıyor mu?” , “Yüksek hızlı tren sefer saatleri” , “Yüksek hızlı tren biletleri nasıl alınır?” , “Hızlı trene binmek için HES kodu mu almak gerekiyor?” konularını araştırılor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 10:30:00 -
Hızlı tren seferleri başladı mı? | Hızlı tren bileti nasıl alınır?

Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart’ta tespit edildi. 10 Mart’ta tespit edilen vakanın ardından pek çok kısıtlama hayata geçti. Bunlardan biri de şehirlerarası ulaşıma getirilen kısıtlama oldu. Yeni normalleşme döneminde ise vatandaşlar yüksek hızlı tren seferlerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

Hızlı tren seferleri başladı mı? | YHT bileti nasıl alınır?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin 28 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu. Karaismailoğlu, bilet satışının HES kodu ile yapılacağını açıkladı.

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