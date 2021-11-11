Hızlı soğan turşusu tarifi, nasıl yapılır?

Akşam yemeklerinde sofrada görüntüsüyle ve tadıyla şıklık katacak bir lezzet. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

4 adet mor soğan

1 tatlı kaşığı sumak

1 yemek kaşığı kaya tuzu

1 çay kaşığı limon tuzu

Elma sirkesi

Yapılışı

Öncesinde belirtmek isterim kullacak olduğunuz sirke lezzetinden emin olduğunuz mümkünse cam şişede olan bir sirke olsun. Soğanları temizledim ortadan ikiye bölüp dilimledim. Bir kavanoza doldurdum. Üzerine kaya tuzu, limon tuzu ve sumak ekledim. Soğanların üstüne gelecek kadar sirke döktüm. Buzdolabında bir gün beklettim ve turşu hazır. Yine tüketecek olduğunuz kadar kullanıp buzdolabında muhafaza edin.