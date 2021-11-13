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Yerel Hızını alamayıp iş yerine girdi
Yerel

Hızını alamayıp iş yerine girdi

Zonguldak'ta sürücüsünün yokuş aşağı giderken kontrolünü kaybettiği otomobil iş yerine daldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 15:34:00 -
Hızını alamayıp iş yerine girdi

Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi, Çay Mahallesi, Abdullah Kalaycı Caddesinde meydana geldi. 34 ELK 637 plakalı aracın sürücüsü yokuş aşağı hızla inerken hakimiyetini kaybederek karşı istikamette kapalı olan telefon dükkanına çarptı. Yaşanan olay sonrası çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerinin kapalı olması olası can kaybını önlerken kaza maddi hasara yol açtı.

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