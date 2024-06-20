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Yerel Hızını alamayan araba bahçeye uçtu! İşte o görüntüler
Yerel

Hızını alamayan araba bahçeye uçtu! İşte o görüntüler

Yeniakit Publisher
2024-06-20 08:47:20 - 2024-06-20 08:47:19

Hatay'da hızlı seyreden arabanın bahçeye uçtuğu anlar kameralara yakalandı. İşte o görüntüler...

Hatay'da 2 kişinin yaralandığı kazada aracın yol kenarındaki bahçeye uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Erzin ilçesi İçmeler yolu üzerinde meydana geldi. Trafikte seyir halde ilerleyen 80 HG 414 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki bahçeye uçtu. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye götürüldü. Aracın yol kenarındaki bahçeye uçtuğu anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

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