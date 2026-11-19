Borusan Grup şirketlerinden Borusan Port, Borusan Heavy ve Borusan Chartering müşterilerine özel bir deneyim sunmak amacıyla, BOM Akademi iş birliğiyle düzenlediği "Performans Sürüş Deneyimi" etkinliğini 13-14 Kasım 2026 tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirdi. "Adrenalin, Kontrol ve Güvenli Sürüş Bir Arada" sloganıyla düzenlenen etkinlik, katılımcılara hem üst düzey sürüş keyfini hem de güvenli sürüş bilincini bir arada sundu.

Performans Sürüş Deneyimi, yalnızca ileri sürüş tekniklerinin aktarıldığı bir eğitim değil; heyecan ve unutulmaz anlarla dolu özel bir prestij deneyimi olarak kurgulandı. Programın temel amacı, trafikte karşılaşılabilecek kritik durumlara hazırlık sağlayan becerileri BOM Akademi eğitmenleri eşliğinde güvenli bir ortamda deneyimletmek ve sürüş keyfini en üst seviyede yaşatmaktı.

Katılımcılar, günlük trafikte karşılaşabilecekleri riskli senaryoları kontrollü bir alanda birebir uygulama fırsatı buldu. Ani manevralar, doğru fren teknikleri, araç hakimiyeti ve güvenli sürüş refleksleri üzerine yapılan pratikler, katılımcıların sürüş yetkinliklerini ve emniyet reflekslerini geliştirmesine önemli katkı sağladı.

Etkinlik, katılımcıların alana varışının ardından gerçekleştirilen teorik eğitimle başladı. Davetliler, hazırlanan eğitim istasyonlarında performans sürüş tekniklerini profesyonel eğitmenler eşliğinde deneyimledi. Öğle yemeğinin ardından pist sürüş heyecanı yaşanırken; organizasyon, ritmik taxi drive turları ile sertifika ve ödül töreninin ardından sona erdi.