Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe: 4 tank ve 2 zırhlı araç imha edildi

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe: 4 tank ve 2 zırhlı araç imha edildi

Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusunun karadan sızma girişimlerine karşı düzenlenen operasyonlarda ağır kayıplar verdirildiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, sabahın erken saatlerinden itibaren yaşanan çatışmalarda İsrail’e ait 4 tank ve 2 zırhlı personel taşıyıcının güdümlü füzelerle imha edildiği bildirildi.

Hizbullah, İsrail güçlerinin Tayyibe beldesi yönünden Kantara’daki “Hazzan” bölgesine doğru ilerlemeye çalıştığını, ancak direniş güçlerinin müdahalesiyle çatışma çıktığını belirtti. Saat 05:30 sularında başlayan şiddetli çatışmaların, tank ve zırhlı araçların imha edilmesiyle sonuçlandığı ve operasyonun bir savunma hattı oluşturduğu ifade edildi.

Yerleşim yerlerine ve askeri üslere saldırı

Çatışmalar devam ederken Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki birçok yerleşimi ve askeri noktayı hedef aldığını açıkladı:

  • Roket Saldırıları: Saat 08:20 ve 08:45’te "Karmiel", "Bik’in", "Kiryat Shmona", "Kfar Giladi", "Misgav Am" ve "Margaliot" yerleşimlerine yoğun roket atışları yapıldı.
  • İHA Operasyonları: Gece yarısından sabah saatlerine kadar süren operasyonlarda; "Hanita" mevkisi, "Liman" kışlası ve Nahariya’nın kuzeyindeki lojistik üs kamikaze İHA sürüleriyle vuruldu. Özellikle İsrail ordusuna ait 146. Tümen’e bağlı üssün hedef alınması dikkat çekti.

"Ateşkes ihlallerine karşılık veriyoruz"

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, bu operasyonların Lübnan halkını savunmak ve İsrail’in ateşkes ihlallerine karşılık vermek amacıyla gerçekleştirildiği vurgulandı. Direniş güçlerinin ateşkese bağlı kalmaya devam ettiği ancak İsrail’in güneydeki yerleşimlere yönelik saldırılarının ve anlaşmaya uymayan tavırlarının karşılıksız bırakılmayacağı ifade edildi.

