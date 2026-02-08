  • İSTANBUL
Hizbullah'ın İrtibat ve Koordinasyon Birimi Başkanlığına Hüseyin el-Abdullah Atandı
Dünya

Hizbullah’ın İrtibat ve Koordinasyon Birimi Başkanlığına Hüseyin el-Abdullah Atandı

Lübnan’da Hizbullah’ın en stratejik birimlerinden biri olan İrtibat ve Koordinasyon Birimi’nde görev değişimi yaşandı. Uzun süredir bu görevi yürüten Vefik Safa istifa ederken, yerine Hüseyin el-Abdullah atandı.

Lübnan’da Hizbullah’ın, İrtibat ve Koordinasyon Birimi Başkanlığı görevine Hüseyin el-Abdullah’ı atadığı, görevdeki isim Vefik Safa’nın ise istifa ettiği bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, uzun süredir Hizbullah İrtibat ve Koordinasyon Birimi Başkanlığı görevini yürüten Safa istifa etti.

Hizbullah yöneticilerinden Mahmud Kamati istifayı doğrularken, Safa’nın hareket içinde yeni bir aşamaya geçeceğini söyledi.

Yerel medya, görev değişikliğinin "Hizbullah içinde yaşanan görüş ayrılıkları" ve "savaş sonrası yeniden yapılanma süreciyle bağlantılı olabileceğini" öne sürdü.

Safa, İsrail ordusu tarafından Ekim 2024’te Beyrut’ta düzenlenen bir hava saldırısından sağ kurtulmuştu.

Hakkında sınırlı bilgi bulunduğu belirtilen Hüseyin el-Abdullah’ın ise yeni görevinden önce Hizbullah içinde Lübnan’ın güneyindeki saha komutanlarından biri olarak tanındığı ifade ediliyor.

İrtibat ve Koordinasyon Birimi, Lübnan’daki devlet kurumları, güvenlik teşkilatları ve siyasi aracı yapılarla ilişkileri yürütmesi nedeniyle Hizbullah içindeki en kritik organlardan biri olarak görülüyor.

