Hizbullah sessizliğini bozdu!

Hizbullah siyasi konseyi Hasan Hubbullah üyesi "Direnişin (Hizbullah) tüm cephelerde bütün düşman eylemlerini tam olarak uyanık ve ihtiyatlı bir şekilde izlediğini" belirtti.

Hizbullah siyasi konseyi üyesi olan Hassan Hubbullah, “İsrail, operasyon yaptığı ve saldırıların kendi elinde olduğu zamanların geride kaldığını çok iyi biliyor. Direniş bugün herhangi bir İsrail saldırısı ile başa çıkabilir ve bu rejime zarar verebilir. Direniş, Gazze çatışması, Lübnan Savaşı ve bunlardan önceki diğer savaşlar gibi işgalci rejimi hedef alabilir'' dedi.

"Direnişin onları hedef alabileceğini biliyor"

İran merkezli Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre; Hassan Hubbullah, “İşgal rejimi otuz üç gün savaşından (2006 yılında Hizbullah ile İsrail arasında yaşanan savaştan) sonra direnişe karşı düşmanca hareket etme cesareti gösteremiyor, çünkü direnişin onları hedef alabileceğini biliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Güney Lübnan'da Hizbullah'ın tünel sistemlerine "Kuzey Kalkanı Operasyonu" adıyla operasyon başlatmıştı.

Yediot Ahronot gazetesi "İsrail bakanlıklarının, Kuzey Kalkanı'nın işleyişi hakkında medyayla herhangi bir röportaj veya açıklama yapmamalarının emredildiğini" öne sürdü.

Mepanews