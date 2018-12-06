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Hizbullah sessizliğini bozdu!

İsrail hükümetinin Lübnan sınırında başlattığı 'Kuzey Kalkanı' operasyonu sonrası Hizbullah sessizliğini bozdu.

06 Aralık 2018 Perşembe 21:36
Hizbullah sessizliğini bozdu!

Hizbullah siyasi konseyi Hasan Hubbullah üyesi "Direnişin (Hizbullah) tüm cephelerde bütün düşman eylemlerini tam olarak uyanık ve ihtiyatlı bir şekilde izlediğini" belirtti.

Hizbullah siyasi konseyi üyesi olan Hassan Hubbullah, “İsrail, operasyon yaptığı ve saldırıların kendi elinde olduğu zamanların geride kaldığını çok iyi biliyor. Direniş bugün herhangi bir İsrail saldırısı ile başa çıkabilir ve bu rejime zarar verebilir. Direniş, Gazze çatışması, Lübnan Savaşı ve bunlardan önceki diğer savaşlar gibi işgalci rejimi hedef alabilir'' dedi.

"Direnişin onları hedef alabileceğini biliyor"

İran merkezli Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre; Hassan Hubbullah, “İşgal rejimi otuz üç gün savaşından (2006 yılında Hizbullah ile İsrail arasında yaşanan savaştan) sonra direnişe karşı düşmanca hareket etme cesareti gösteremiyor, çünkü direnişin onları hedef alabileceğini biliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Güney Lübnan'da Hizbullah'ın tünel sistemlerine "Kuzey Kalkanı Operasyonu" adıyla operasyon başlatmıştı.

Yediot Ahronot gazetesi "İsrail bakanlıklarının, Kuzey Kalkanı'nın işleyişi hakkında medyayla herhangi bir röportaj veya açıklama yapmamalarının emredildiğini" öne sürdü.

Mepanews

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 21:36
  1. Hizbullah
  2. İsrail

YORUM YAZ

  • IV. MURATIV. MURAT20 dk önce
    Hizbullah belasını bulmayacak mı sandı? Suriye'de müslüman düşmanı Esadın yanında Sünni katliamı yaptılar ve her fırsatta da yapmaya devam ediyorlar. Allah müslüman kanını kendine helal gören Hizbullah ahmaklarını kafir İsrail eliyle cezalandıracaktır.
  • DURAN DEMİR DURAN DEMİR 39 dk önce
    Onlar suriyede ESADI kurtarmakla meşgüller müslümanın derdi onlara dert deyil kuru sıkı israile bulaşamazlar
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