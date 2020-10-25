  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hizbullah: "Sahte ifade özgürlüğü, semavi dinlerin hakarete maruz kalmasının gerekçesi olamaz"
Aktüel

Hizbullah: "Sahte ifade özgürlüğü, semavi dinlerin hakarete maruz kalmasının gerekçesi olamaz"

Yeniakit Publisher
2020-10-25 19:18:09 -
Hizbullah: "Sahte ifade özgürlüğü, semavi dinlerin hakarete maruz kalmasının gerekçesi olamaz"

BEYRUT (AA) - Lübnan Hizbullahı, sahte ifade özgürlüğünün İslam Peygamberi ve semavi dinleri hedef almanın gerekçesi olamayacağını belirterek, Fransız makamlarını bu dinlere saygılı olmaya davet etti.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Fransa'da İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasına tepki gösterildi.

"Hizbullah, Hazreti Muhammed'e yönelik kasıtlı hakareti şiddetle kınıyor." denilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyecekleri yönünde sarf ettiği sözlere işaret edilerek, Fransız resmi makamların "Rahmet Peygamberine" yönelik hakaretlere teşvik edici tutumunun kabul edilmeyeceği vurgulandı.

İslam dini ve Müslümanlara karşı nefret söylemlerinin bu karikatürlerle geri getirildiği aktarılan açıklamada, "Fransa'da yayımlananlar, aralarında Fransa ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde uzun yıllardan beri yaşayanların bulunduğu 2 milyardan fazla Müslümanın duygularını etkiliyor." denildi.

Hizbullah'ın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Sahte ifade özgürlüğü iddiaları adı altında kabul edilemez, İslam Peygamberine ve semavi dinlerin hakarete maruz kalmasının gerekçesi olamaz. Fransız makamlarını, dinlere saygılı olmaya ve uluslararası düzeyde daha fazla gerginlik nedenlerinin oluşmasını önlemeye katkı sunmaya davet ediyoruz."

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışma ve İslam dünyasında protestolara yol açtı. Macron son dönemde yaptığı bir açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geliyor! Kararı Erdoğan verecek
Gündem

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geliyor! Kararı Erdoğan verecek

İstanbul'da koronavirüs salgını zirve yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da" dedi. Sağlık İl Müdürlüğü dün ..
Bağcılar karıştı! O anlar böyle görüntülendi
Yerel

Bağcılar karıştı! O anlar böyle görüntülendi

İstanbul Bağcılar'da bir kafede cep telefonuyla çekim yaparak tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, esnaf tarafından sopayla dövüldü. O anla..
Aliyev'den flaş 'ateşkes' açıklaması!
Gündem

Aliyev'den flaş 'ateşkes' açıklaması! "Hazırız" deyip duyurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da ateşkese hazır olduklarını açıkladı. Aliyev, "Fakat aynı zamanda Ermenistan Başbaka..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay